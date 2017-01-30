Karla mÃ¼cadele iÃ§in gittiler felaket yaÅŸadÄ±lar

Hakkari'de etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼ren karla mÃ¼cadele ekibinin Ã¼zerine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼

Hakkari'de karla mücadele çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten ekibin üzerine çÄ±ÄŸ düÅŸtü.Ä°l Özel Ä°daresi Geçitli ÅžefliÄŸi; 1 greyder ve 1 loderle Cevizdibi köyü TaÅŸüstü mezrasÄ± yolunu açarken çÄ±ÄŸ düÅŸtü. ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan greyder operatörü Zeki Koç ve loder operatörü Hamit Altun, yarÄ±m saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Durumu öÄŸrenen Ä°l Özel idaresi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Müdürü Cengiz Zeydan da hemen çÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeye hareket etti. ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kurtulan iÅŸ makinesi operatörlerine ‘geçmiÅŸ olsun' dileklerinde bulunan Zeydan, iÅŸ makinelerini kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip etti.

Ellerinde kürek bulunan yüzlerce bölge sakini de çÄ±ÄŸ altÄ±ndaki iÅŸ makinelerinin üzerindeki kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± temizleyerek çalÄ±ÅŸmalara destek verdi. Kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± üzerinde tezek yakan köylüler hem kendileri hem de iÅŸçilerin Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. YapÄ±lan 10 saatlik çalÄ±ÅŸma sonucunda çÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan iki iÅŸ makinesi de kurtarÄ±ldÄ±.

ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda saÄŸ kurtulan operatör Altun, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Altun, "Karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürürken aniden çÄ±ÄŸ düÅŸtü. Kar aÅŸaÄŸÄ± inince çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildik. Kurtulan greyderci arkadaÅŸÄ±m çÄ±ÄŸ üzerinde yüz üstü gelerek kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± temizleyerek beni camdan çÄ±kartmayÄ± baÅŸardÄ±. Yani yarÄ±m saat bir saat çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±k. Allah razÄ± olsun, köylüler hepsi yardÄ±ma koÅŸtular" dedi.

Olaya tanÄ±klÄ±k eden Arif Koç ise ekiplerin gelip yolu açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ekiplerin çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± haberini alÄ±r almaz hemen olay yerine hareket ettik. Sonra ÅŸantiye ÅŸefi geldi. Åžükürler olsun iÅŸ makineleri operatörleri saÄŸ kurtuldu" ifadelerini kullandÄ±.