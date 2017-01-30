Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 11:12

Meteorolojiden o bÃ¶lgelere Ã¶nemli uyarÄ±

zirai don

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde zirai don tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiÄŸi bildirildi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, zirai faaliyetlerin ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde 2 Åžubat sabahÄ±na kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiÄŸi belirtildi. VatandaÅŸlardan, yaÅŸanacak olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

AçÄ±klamada, DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸu kesimlerinde ise mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoÄŸun olmak üzere yeni kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi kaydedildi. Özellikle dik ve eÄŸimli yamaçlarda çÄ±ÄŸ düÅŸme riski olduÄŸu uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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