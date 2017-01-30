DiyarbakÄ±r Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde taciz iddiasÄ± iÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki teklif etmiÅŸ

DiyarbakÄ±r Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bir kadÄ±n personelin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddia kan dondurdu. MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n kendisine ve baÅŸka kadÄ±nlara iÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± tacizde bulunduÄŸunu belirten gÃ¶revli personel, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

DiyarbakÄ±r Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸünde görevli bir kadÄ±n personel, müdürün kendisine ve diÄŸer kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlara tacizde bulunduÄŸunu ileri sürdü. MaÄŸdur olduÄŸunu iddia eden kadÄ±n, eÅŸinin duymamasÄ± için suç duyurusunda bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve BÄ°MER'e baÅŸvuruda bulunduÄŸunu kaydetti.

"ODANIN KAPISINI ÜZERÄ°ME KAPATTI"

DiyarbakÄ±r Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸünde görevli kadÄ±n personel, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü F.M.A.'nÄ±n, kendisini ve bazÄ± kadÄ±n personelleri taciz ettiÄŸini iddia etti. Evli ve 3 çocuk annesi kadÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ± içerisinde Ä°hlas Haber AjansÄ±'na (Ä°HA) anlatarak, ilgili kurumlarÄ±n harekete geçmesini istedi. EÅŸinin durumu öÄŸrenmemesi için adÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen ve maÄŸdur olduÄŸunu ileri süren kadÄ±n, "Ben ve birkaç kadÄ±n çalÄ±ÅŸan sürekli müdürün tacizine maruz kalÄ±yoruz. El tacizlerinde bulunuyor. Bir keresinde odanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± üzerime kapattÄ± ve güçlükle çÄ±ktÄ±m içeriden" dedi.

Ä°Åž KARÅžILIÄžI Ä°LÄ°ÅžKÄ° TEKLÄ°F ETMÄ°Åž

Konuyu son bir hafta içerisinde 3 kez BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezine (BÄ°MER) yazdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken kadÄ±n, "Bir arkadaÅŸÄ±m iÅŸ baÅŸvurusunda bulundu. Bir geceyi kendisiyle geçirmesi durumunda ona iÅŸ vereceÄŸini söylemiÅŸ. Sürekli küfür ve hakaretlerde bulunuyor. BazÄ± çalÄ±ÅŸanlar korkudan seslerini çÄ±karamÄ±yorlar. Kendisini ÅŸikayet edeceÄŸini söyleyenlere göz daÄŸÄ± veriyor. EÅŸlerine söylemekle tehdit ediyor ve arkasÄ±nda bir milletvekilinin olduÄŸunu savunuyor. Ben de, diÄŸer kadÄ±nlar da eÅŸlerimizin bu olayÄ± duymasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bu yüzden hiçbir ÅŸey yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi suç duyurusunda da bulunamÄ±yoruz. Büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z konuyu yargÄ±ya intikal ettirdi. Halen mahkemelikler. Tek istediÄŸimiz, ilgili kurumlardan müfettiÅŸlerin gelip, buradaki kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarla birebir görüÅŸmeler yapmasÄ±. Bu durumda burada yaÅŸanan maÄŸduriyetler ortaya çÄ±kacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü F.M.A. hakkÄ±nda, 2014 yÄ±lÄ±nda da taciz iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ, burada görevli hemÅŸire K.S., F.M.A. tarafÄ±ndan 2 yÄ±l boyunca taciz, hakaret, tehdit ve baskÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. K.S., konuyla ilgili BÄ°MER'e baÅŸvuruda da bulunmuÅŸ, söz konusu iddialar, kentteki kadÄ±n kurumlarÄ±nÄ± da ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü F.M.A. ise iddialarÄ± yalanlayarak, "Daha önce zaten müfettiÅŸler geldi ve en az 20 kadÄ±nla görüÅŸtüler. Hiçbir ÅŸey çÄ±kmadÄ±. Herhangi bir kadÄ±nla münasebetim olmadÄ±. Benim de eÅŸim var, benim de kÄ±zÄ±m var. Hiç kimseyi arkama alÄ±p da tehdit etmedim, küfür etmedim, hakaret etmedim. 2014'te iddialarda bulunan K.S. hakkÄ±nda ben de suç duyurusunda bulunmuÅŸtum. 16 Åžubat'ta davamÄ±z var. Bu iddialar davayÄ± etkilemek için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir tezgahtÄ±r" dedi.