DiyarbakÄ±r Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde taciz iddiasÄ± iÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki teklif etmiÅŸ

Ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne sebep olan zanlı Nihat Şaki ile uzman bilir kişi heyeti olayın yaşandığı yere giderek, an be an durumu anlattı. Kazanın olduğu yere tutuklu Şaki'nin annesi, ağabeyi ve kız kardeşi de gitti.