Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan zanlÄ± o anÄ± anlattÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan zanlÄ± Nihat Åžaki ile uzman bilir kiÅŸi heyeti olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere giderek, an be an durumu anlattÄ±. KazanÄ±n olduÄŸu yere tutuklu Åžaki'nin annesi, aÄŸabeyi ve kÄ±z kardeÅŸi de gitti.

Olay yerine gelen Åžaki'nin annesi, aÄŸabeyi ve kÄ±z kardeÅŸi de keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada gözyaÅŸÄ± döktü. SarÄ±yer Maslak'ta geçtiÄŸimiz 30 KasÄ±m 2016 tarihinde geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatçÄ± Erdal Tosun'a çarptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla cezaevinde tutuklu bulunan ÅŸoför Nihat Åžaki, öÄŸle saatlerinde cezaevi aracÄ±yla keÅŸif için olay yerine getirildi. Åžaki'ye mahkeme heyeti ve uzman bilirkiÅŸi olarak görevlendirilen baÅŸpolis Ahmet Åžengül nezaretinde keÅŸif yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Ellerinin jandarma erine kelepçeli olduÄŸu görülen Åžaki, yarÄ±m saat boyunca heyete olay gününü anlattÄ±. Polis ekipleri tarafÄ±ndan trafiÄŸin durdurulmasÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan keÅŸfin ardÄ±ndan Åžaki, cezaevi aracÄ±na götürüldü.

ANNESÄ° KENDÄ°NÄ° TUTAMADI

Öte yandan, keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada Åžaki'nin annesi Gönül, aÄŸabeyi Murat ve kÄ±z kardeÅŸi de olay yerine geldi. OÄŸlunu gören anne Åžaki, gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Heyetin keÅŸif için götürdüÄŸü oÄŸlu Åžaki'nin peÅŸinden gelen anne Åžaki, her fÄ±rsatta oÄŸlunu görebilmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Anne Gönül Åžaki, "Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, mekanÄ± cennet olsun. Bu bilerek olacak bir iÅŸ deÄŸil. Bir ÅŸey diyemiyorum, çok üzgünüm. Ben yetim annesiyim, benim 4 tane yetimim var. Allah biliyor baÅŸka da kimsem yok. Yavrumu bir an önce görmek istiyorum" dedi.

"DUYAN BÄ°R SES VARSA BÄ°ZE DE SES VERSÄ°N"

Åžaki'nin aÄŸabeyi Murat Åžaki ise, "Öncelikle rahmetli Erdal Tosun'un ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Bu konuyla ilgili biz de zaten bu acÄ±yÄ± çok iyi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için kendilerini çok iyi anlÄ±yoruz. Çünkü ben de babamÄ± trafik kazasÄ±nda kaybettim, Nihat da 1 buçuk yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ölen bir daha geri gelmez, biz bunu 24 sene önce yaÅŸadÄ±k. 24 senedir bekledik, gelse babam geri gelirdi. Ä°stiyorum ki tanÄ±sanÄ±z bilseniz Nihat'ta gerçekten temiz bir çocuk. Hiçbir suçu olmadÄ±ÄŸÄ± halde sabah ekmek parasÄ± için iÅŸ yerine müdürünü almaya giderken böyle talihsiz kazaya karÄ±ÅŸÄ±yor. Buna benzer etrafta emsal kazalar da var. Ehliyetsiz ve alkollü bir ÅŸekilde ölümlü trafik kazasÄ±na sebep oluyorlar ve bu kazalar sonucunda 1-2 gün yatmadan çÄ±kÄ±yorlar. Ä°stiyoruz ki duyan bir ses varsa bizlere de yardÄ±m edin" diye konuÅŸtu.