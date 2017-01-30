Ã‡ipli kimlik kartÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunacaklar dikkat randevu almadan gitmeyin

Yeni kimlik kartlarÄ±yla birlikte soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus kartlarÄ± da yok olacak. Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±nÄ± almak isteyenlerin randevu almadan nufÃ¼s mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gitmemeleri rica ediliyor.

E-Nüfus SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ali Kart, vatandaÅŸlarÄ±n yeni kimlik isteÄŸinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸa ve izdihama yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralÄ± hattan randevu alarak yanlarÄ±nda 1 adet biyometrik fotoÄŸraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoÄŸunluÄŸa kalmadan kimliklerini almalarÄ±nÄ± hem de bizim daha hÄ±zlÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± hizmet vermemizi saÄŸlayacaktÄ±r" diye konuÅŸtu. Kart, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na geçilen çipli kimliklere baÅŸvuru taleplerini karÅŸÄ±lamak için nüfus personellerinin özveriyle ve var güçleriyle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yeni kimlikleri alma isteÄŸinin ÅŸu anda nüfus müdürlüklerin de aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸa sebep olduÄŸunu ifade eden Kart, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu süreç yaÅŸanÄ±rken vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±llardÄ±r beklediÄŸi, özellikleri itibarÄ±yla ilerleyen yÄ±llarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diÄŸer kuruluÅŸlar da iÅŸlem yaparken hayatÄ±n birçok alanÄ±nda kolaylÄ±k saÄŸlayacak, hizmete ulaÅŸmamÄ±zÄ±,güvenliÄŸi arttÄ±racak seçim sÄ±rasÄ±nda mükerrer kayÄ±tlarÄ±n önüne geçecek, zamanla kullanÄ±m alanÄ± yayÄ±lÄ±p geliÅŸtirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanÄ±, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸa ve izdihama yol açtÄ±.

1 PERSONELE 20 BÄ°N VATANDAÅž DÜÅžÜYOR

Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduÄŸunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kiÅŸilik kadronun da boÅŸ olduÄŸunu söyleyen Kart, "Yüzde 25 kadro boÅŸluÄŸu nedeniyle bazÄ± ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaÅŸÄ±mÄ±z düÅŸüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliÄŸine hem de vatandaÅŸ memnuniyetsizliÄŸine sebep olmakta. Eksiklere raÄŸmen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu güzel hizmetin ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na elimizden gelenin daha fazlasÄ±nÄ± yaparak çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°NTERNETTEN VEYA 199'DAN RANDEVU ALIN

VatandaÅŸlardan bu yoÄŸunluÄŸu atlatmada kendilerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralÄ± hattan randevu alarak yanlarÄ±nda 1 adet biyometrik fotoÄŸraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoÄŸunluÄŸa kalmadan kimliklerini almalarÄ±nÄ± hem de bizim daha hÄ±zlÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± hizmet vermemizi saÄŸlayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.