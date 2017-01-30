Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 15:57

BabasÄ±nÄ±n katilini gÃ¶rdÃ¼ restoranda dehÅŸet saÃ§tÄ±


Ä°stanbul Beykoz'da bir restoranda babasÄ±nÄ±n katilini gÃ¶ren zanlÄ±, bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iki kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu.

Ä°ddialara göre, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda, 12 yÄ±l önce babasÄ±nÄ± öldüren kiÅŸiyle söz konusu restoranda karÅŸÄ±laÅŸan saldÄ±rgan ateÅŸ açtÄ±, ÅŸahsÄ± vurdu. SaldÄ±rganÄ±n silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunlar nedeniyle bazÄ± vatandaÅŸlar da yaralandÄ±. YaralÄ±lardan ikisi özel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ÅŸahsÄ±n Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.

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silahlÄ± saldÄ±rÄ±

FlaÅŸ Ã¼nlÃ¼ restorana silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki Ã¼nlÃ¼ restoran Big Chefs'e yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 kiÅŸi yaralandÄ±


PÄ±nar AltuÄŸ referandumda evet diyeceklere bÃ¶yle cevap verdi

ÃœnlÃ¼ oyuncu PÄ±nar AltuÄŸ, referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra, "Evet" diyecek olanlara "KÃ¶le" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nda bulundu.


JÃ–H ve PÃ–H'ten bÃ¼yÃ¼k operasyon 328 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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