BabasÄ±nÄ±n katilini gÃ¶rdÃ¼ restoranda dehÅŸet saÃ§tÄ±

Ä°stanbul Beykoz'da bir restoranda babasÄ±nÄ±n katilini gÃ¶ren zanlÄ±, bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iki kiÅŸinin yaralanmasÄ±na sebep oldu.
Ä°ddialara göre, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda, 12 yÄ±l önce babasÄ±nÄ± öldüren kiÅŸiyle söz konusu restoranda karÅŸÄ±laÅŸan saldÄ±rgan ateÅŸ açtÄ±, ÅŸahsÄ± vurdu. SaldÄ±rganÄ±n silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunlar nedeniyle bazÄ± vatandaÅŸlar da yaralandÄ±. YaralÄ±lardan ikisi özel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ÅŸahsÄ±n Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.