BabasÄ±nÄ±n katilini gÃ¶rdÃ¼ restoranda dehÅŸet saÃ§tÄ±

JÃ–H ve PÃ–H ekipleri iÃ§ gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla hem karadan hem de havadan dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla 328 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken bunlardan 41'ini de tutuklattÄ±Ã§