ÅžÄ±rnak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k aÅŸireti referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k aÅŸiretinin lideri olan Arslan Tatar, referandumda kullanacaklarÄ± oy hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunarak, " "Daha huzurlu gÃ¼nler iÃ§in biz hepimiz 'evet' diyeceÄŸiz. Elimizden ne gelirse, imkanlarÄ±mÄ±z dahilinde biz de referandum iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Ev, esnaf ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ziyaretleri gerçekleÅŸtiren Tatar aÅŸireti lideri Arslan Tatar, ÅžÄ±rnaklÄ±lardan memleketin huzuru, refahÄ±, hizmeti ve güvenliÄŸi için "evet" oyu vermelerini isteyerek, "evet" oranÄ±nÄ± yüzde 90 oranÄ±nda çÄ±kmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸini kaydetti. Tatar, "Bu yüzde 90 çÄ±ktÄ±ktan sonra memleketimizin hizmeti için gecemizi gündüzümüzü harcayacaÄŸÄ±z. Hep beraber SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda kenetlenmeye davet ediyorum." dedi.

''ÅžIRNAK'IN SELAMETÄ° Ä°ÇÄ°N 'EVET' DÄ°YECEÄžÄ°Z''

Tatar'Ä± evinde ziyaret eden Beyan aÅŸiret lideri Mehmet Ceviz ise, "Biz Arslan Bey'in yanÄ±nda yer alÄ±yoruz. Milletimizin, ÅžÄ±rnak'Ä±n ve ilçelerin selameti için referandumda 'evet' diyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah yüzümüzün akÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.