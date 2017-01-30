JÃ–H ve PÃ–H'ten bÃ¼yÃ¼k operasyon 328 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

JÃ–H ve PÃ–H ekipleri iÃ§ gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla hem karadan hem de havadan dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla 328 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken bunlardan 41'ini de tutuklattÄ±Ã§

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasÄ±nda, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamÄ±nda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrÄ±ca iç güvenlik operasyonlarÄ± çerçevesinde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarÄ±nca 202 operasyon gerçekleÅŸtirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü saÄŸ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERÄ°NE OPERASYON

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamÄ±nda; sol terör örgütü ile irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; teröristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 5 ilde; 25 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirilirken, tuzaklanan 21 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi. Operasyonlarda, ayrÄ±ca 418 kilo patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 17 el bombasÄ±, 32'si aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak üzere çeÅŸitli çaplarda 43 silah ele geçirildi.

PÄ°YASA DEÄžERÄ° 11 MÄ°LYON OLAN UYUÅžTURUCU ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

UyuÅŸturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde, 586 operasyon gerçekleÅŸtirildi. Terörün finansmanÄ±nÄ±n önlenmesine yönelik gerçekleÅŸtirilen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda; piyasa deÄŸeri 11 milyon 639 bin Türk LirasÄ± olan 891 kilo 793 gram esrar, 112 kilo eroin, 299 bin 502 uyuÅŸturucu hap, 13 kilo 734 gram metamfetamin, 3 kilo kokain, 140 kenevir bitkisi ele geçirildi. AyrÄ±ca piyasa deÄŸeri 5 milyon 582 bin 704 Türk LirasÄ± olan 783 bin 528 kaçak sigara ve 24 bin 502 litre akaryakÄ±t ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamÄ±nda, 765 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 101 kiÅŸi tutuklandÄ±.

2 BÄ°N 286 DÜZENSÄ°Z GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamÄ±nda ise 2 bin 286 düzensiz göçmen yakalandÄ±. Düzensiz göçmenlerin yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla yurtiçine girmesine ve çÄ±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 38 organizatör yakalanarak, gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 13'ü tutuklandÄ±.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 42 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Öte yandan yabancÄ± teröristlerle mücadele kapsamÄ±nda; DEAÅž terör örgütüyle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 26 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 1'i tutuklandÄ±.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamÄ±nda ise 625 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bunlardan 42'si tutuklandÄ±.