Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 17:39

PÄ±nar AltuÄŸ referandumda evet diyeceklere bÃ¶yle cevap verdi


ÃœnlÃ¼ oyuncu PÄ±nar AltuÄŸ, referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra, "Evet" diyecek olanlara "KÃ¶le" yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nda bulundu.

Ünlüler arasÄ±nda baÅŸlayan ve sosyal medya üzerinden Referandum'da kullanacaklarÄ± oyun rengini belli ettikleri 'Evet- HayÄ±r' kampanyasÄ±na ünlü sunucu PÄ±nar AltuÄŸ da katÄ±ldÄ±. Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan AltuÄŸ, 'Evet' diyeceklere "köle" gözüyle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Siz hiç, efendisine hayÄ±r diyebilen köle gördünüz mü? O yüzden referandumun sonucu bellidir. Sonuç evet çÄ±kacaktÄ±r" ifadelerine yer verdi.

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