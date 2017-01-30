PÄ±nar AltuÄŸ referandumda evet diyeceklere bÃ¶yle cevap verdi

ÅžÄ±rnak'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k aÅŸiretinin lideri olan Arslan Tatar, referandumda kullanacaklarÄ± oy hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunarak, " "Daha huzurlu gÃ¼nler iÃ§in biz hepimiz 'evet' diyeceÄŸiz. Elimizden ne gelirse, imkanlarÄ±mÄ±z dahilinde biz de referandum iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.