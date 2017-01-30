FlaÅŸ Ã¼nlÃ¼ restorana silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°stanbul Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki Ã¼nlÃ¼ restoran Big Chefs'e yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Beykoz'da ünlü bir restoranda silahlÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Olay saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Beykoz Anadolu HisarÄ±'ndaki Big Chefs'te yaÅŸandÄ±. Restorana giden Mert Saral, 12 yÄ±l önce babasÄ±nÄ± öldürülmesi olayÄ±yla ilgili suçladÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ali BüyüksarÄ±oÄŸlu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Mert Saral'Ä±n silahla ateÅŸ ettiÄŸi BüyüksarÄ±oÄŸlu aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, kargaÅŸa sÄ±rasÄ±nda 2 kadÄ±n da hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince, Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan BüyüksarÄ±oÄŸlu, yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan Mert Saral gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.KÄ±rÄ±lan camlar nedeniyle hafif ÅŸekilde yaralanan iki kadÄ±n ambulans ile Özel Madistate hastanesine götürüldü. Burada tedavi edilen S.F. ve B.B. taburcu edildi. .

SÄ°LAHINI MASAYA KOYUP SU Ä°ÇTÄ°

Görgü ÅŸahidi bir vatandaÅŸ, "Biz bir kafede oturuyorduk. KarÅŸÄ± restoranda silah sesleri duyduk. Vuran ÅŸahÄ±s zannedersem oturdu. SigarasÄ±nÄ± yaktÄ±, suyunu içti, silahÄ± masaya koydu. Polisin gelmesini bekledi. Vurulan kiÅŸiyi görmedik. Ambulanslar geldi, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±lar" dedi.

SALDIRININ NEDENÄ° Ä°ÇÄ°N FLAÅž Ä°DDÄ°A

Hüseyin Saral 2005 yÄ±lÄ±nda Roma’da bir restoranda öldürülmüÅŸtü. BüyüksarÄ±oÄŸlu, o dönem Sedat Åžahin’e istihbarat toplamakla suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Beykoz'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n bu cinayetle ilgili olduÄŸu iddia ediliyor.

RESTORANDAN AÇIKLAMA

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± restorandan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

Anadolu HisarÄ± ÅŸubemizde iki müÅŸteri arasÄ±nda gerçekleÅŸen husumet polisin müdahalesi ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Big Chefs Anadolu HisarÄ± ÅŸubemizde yaÅŸanan bu üzücü olay diÄŸer misafirlerimize intikal etmemiÅŸ olup, hayat Big Chefs’ de güvenli bir ÅŸekilde devam etmektedir.

Kaynak: Hürriyet