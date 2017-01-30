Dikkat o illerde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurdun doÄŸu kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Yurdun doÄŸu kesimlerinde yarÄ±n ve çarÅŸamba günü yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yurdun doÄŸu kesimlerinde yarÄ±n ve çarÅŸamba günü beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari çevreleri ile ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸu, Van'Ä±n ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.VatandaÅŸlardan, yaÅŸanacak olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.