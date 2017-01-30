Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/01/2017 20:12

Dikkat o illerde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurdun doÄŸu kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Yurdun doÄŸu kesimlerinde yarÄ±n ve çarÅŸamba günü yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yurdun doÄŸu kesimlerinde yarÄ±n ve çarÅŸamba günü beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari çevreleri ile ElazÄ±ÄŸ'Ä±n doÄŸu, Van'Ä±n ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.VatandaÅŸlardan, yaÅŸanacak olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

deprem

Deprem uzmanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± korkuttu

Deprem GÃ¼venliÄŸi ve YapÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Kaynak, BalÄ±kesir ilini korkutan deprem aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

fetÃ¶ operasyonu

OlaylÄ± FETÃ– operasyonunda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mersin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

gÃ¼neÅŸli hava

Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artÄ±yor hafta sonu hava durumu nasÄ±l olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re hafta sonu Ä°stanbul'da gÃ¼neÅŸli hava hakim olacak