Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artÄ±yor hafta sonu hava durumu nasÄ±l olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re hafta sonu Ä°stanbul'da gÃ¼neÅŸli hava hakim olacak

Ä°stanbul'da, yarÄ±ndan itibaren güneÅŸli hava hissedilmeye baÅŸlanacak.AA muhabirinin Meteoroloji Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸünden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, bugün kentin kuzey kesimlerinde, Çatalca, Silivri taraflarÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Gün boyu hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± en az 1, en fazla 5 derece olacak.

SÄ±caklÄ±k 5-6 derece olacak

Kentte yarÄ±ndan itibaren de parçalÄ± az bulutlu olarak, güneÅŸli hava hissedilmeye baÅŸlanacak. SÄ±caklÄ±klar 5 ila 6 derece dolayÄ±nda seyredecek.Rüzgar, orta kuvvette, çarÅŸambadan itibaren perÅŸembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

Hafta sonu 12 derece dolaylarÄ±nda

Ä°stanbul'da, cumartesi günü yaÄŸmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sÄ±caklÄ±k artÄ±yor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sÄ±caklÄ±k 12 derece dolaylarÄ±nda mevsim normallerinin biraz üzerine çÄ±kacak.