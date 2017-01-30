OlaylÄ± FETÃ– operasyonunda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mersin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sürdürülen FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 14 kiÅŸi ile örgütün gizli haberleÅŸme aÄŸÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüpheliler adliyeye sevk edildi

ZanlÄ±lar, emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastanede saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.Öte yandan zanlÄ±lardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.