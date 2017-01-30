Deprem uzmanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± korkuttu

Deprem GÃ¼venliÄŸi ve YapÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Kaynak, BalÄ±kesir ilini korkutan deprem aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

Prof. Dr. UÄŸur Kaynak, BandÄ±rma'nÄ±n 10 katil fay ile sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde olduÄŸunu söyledi. BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilçesinde açÄ±klamalarda bulunan Prof. Dr. Kaynak, BandÄ±rma'nÄ±n 10 katil fay ile sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde olduÄŸunu belirterek, "Marmara Bölgesi'nin depremselliÄŸi Kuzey Anadolu FayÄ±'nÄ±n saçaklanÄ±p üç kola ayrÄ±lmasÄ± ile ilintili bir bulgudur. BandÄ±rma hem orta kol hem de güney kol tarafÄ±ndan sarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kuzeyinden orta kol, güneyinden ise Güney Anadolu Fay hattÄ± kolu geçer. BandÄ±rma etrafÄ±nda 10 tane farklÄ± isimde segment var. Segment çok uzun bir fay hattÄ± üzerinde teker teke çalÄ±ÅŸabilecek deprem odaklarÄ± olarak açÄ±klanabilir. Bu segmentlerden Manyas Segmenti, Yenice-Gönen-Çan Segmenti gibi segmentler güncel tarihler arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olup, tekrar çalÄ±ÅŸmalarÄ± için opsiyonel bir bekleme hakkÄ±mÄ±z var. Ama diÄŸer segmentler, BandÄ±rma FayÄ±, Ä°mralÄ± FayÄ±, Edincik FayÄ±, Etili FayÄ±, SarÄ±köy FayÄ± ve Manyas FayÄ± gibi faylar, hemen hemen Manyas FayÄ± ve Yenice-Gönen-Çan FayÄ± hariç hepsi vaktini geçirmiÅŸ, yüzyÄ±llardÄ±r deprem üretmeyen gerilim altÄ±ndaki faylardÄ±r" dedi.

"GEMLÄ°K'Ä°N AYAKTA KALMASI SÖZ KONUSU BÄ°LE OLAMAZ"

BandÄ±rma'nÄ±n çevrili olduÄŸu katil faylar ile dünyada eÅŸine zor rastlanan bir kent olduÄŸunu söyleyen Kaynak, kentin olasÄ± bir depremde tek ÅŸansÄ±nÄ±n tepeler üzerine kurulmuÅŸ olmasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Kaynak, "Marmara Bölgesi'nin tamamÄ± Kuzey Anadolu Fay hattÄ±nÄ±n kollarÄ± ile sarÄ±lmÄ±ÅŸ haldedir. Kuzey Anadolu FayÄ±'nÄ±n orta ve güney kolu katil faylar üretir. Bu katil faylardan ne yazÄ±k ki on tanesi BandÄ±rma'yÄ± çevrelemiÅŸtir. BandÄ±rma belki bu özelliÄŸi ile dünyada eÅŸine zor rastlanan bir yerleÅŸim yeri. BandÄ±rma'nÄ±n bu on tane katil faya karÅŸÄ± bir tek savunma sistemi var. O da bir liman kenti olmasÄ±na raÄŸmen, limanÄ±n dolgusu üzerine kurulmamÄ±ÅŸ olup, tepeler üzerine kurulan bir kent olmasÄ±. Gemlik'in düÅŸünün. Gemlik ÅŸehri, körfezin uzantÄ±sÄ± olan balçÄ±k bir ova üzerinde kurulmuÅŸtur. 500-600 yÄ±ldÄ±r büyük bir deprem üretmeyen Gemlik-Ä°znik-Åžerefiye Segmenti çok büyük bir tehlike olup, Gemlik'in ayakta kalmasÄ± söz konusu bile olamaz. BandÄ±rma, Gemlik'ten daha ÅŸanslÄ±. Tepeler üzerine kurulmuÅŸ bir kent. Bu daha saÄŸlam zemin anlamÄ±na geliyor. Gemlik'teki binalar ne kadar çürükse, BandÄ±rma'daki binalar da o kadar çürük olabilir ama bir avantajÄ± var. SaÄŸlam zemin üzerindeki çürük binalar daha az deprem momentlerine maruz kaldÄ±klarÄ± için ayakta kalabilirler. Tek tesellimiz bu" diye konuÅŸtu.

"BANDIRMA'DA 20 SENE DEPREM OLMAYACAK DEMEK BÜYÜK VEBAL"

BandÄ±rma'yÄ± çevreleyen faylarÄ±n kente birkaç saniye mesafede olduklarÄ±ndan dolayÄ± kurulacak bir erken uyarÄ± sisteminin fayda etmeyeceÄŸini belirten Prof. Dr. Kaynak, deprem olmayacak demenin olacak demekten daha tehlikeli bir ifade olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, "BandÄ±rma için bir erken uyarÄ± da söz konusu deÄŸil. 10 tane aktif fay, BandÄ±rma'ya birkaç saniye mesafede olduÄŸu için erken uyarÄ± sistemi kurulmasÄ± BandÄ±rma için söz konusu deÄŸil. BandÄ±rma'nÄ±n etrafÄ±ndan bu 10 fay, doÄŸrultu atÄ±mlÄ± katil faydÄ±r. EÄŸim atÄ±mlÄ± daha düÅŸük magnitütlü faylar daha çok Ege Bölgesi'ndedir. Bir fayÄ±n katil fay olmasÄ± için belli bir uzunlukta olmasÄ± gerekir. Ne zaman bir deprem olacaÄŸÄ± konusuna gelince bir tek seçeneÄŸimiz var ne yazÄ±k ki, o da tarihsel aktivitelere bakmak. DerinliÄŸini, yerini söyleyerek deprem olacak demeye hakkÄ±mÄ±z olduÄŸu halde ÅŸu tarihte deprem olacak demeye hakkÄ±mÄ±z yok. Meteoroloji geçtiÄŸimiz günlerde bir hafta önceden kar yaÄŸacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etti. Ama sismologlar BandÄ±rma'da, Ä°stanbul'da ya da Gemlik'te ÅŸu tarihte deprem bekliyor diyemez. Ama Türkiye bir deprem bölgesi. Söylenecek ÅŸey önümüzdeki günlerde çok ÅŸiddetli bir deprem bekliyorum demek haksÄ±z olmakla birlikte halkÄ± uyarmak bakÄ±mÄ±ndan faydalÄ± olabilir ama bundan da korkuncu var. Bir bilim adamÄ± BandÄ±rma'da önümüzdeki 20 senede deprem olmaz derse bu çok büyük bir vebal demektir. Bir yerde deprem olmayacak demek, olacak demekten daha tehlikelidir halkÄ± aymazlÄ±ÄŸa düÅŸürmek bakÄ±mÄ±ndan. Halka ÅŸirin gözükmek adÄ±na Ä°stanbul'da 2030'a kadar deprem olmaz diyebilen bilim adamlarÄ±mÄ±z var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.