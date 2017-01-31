Mardin'deki operasyonlarda facia son anda engellendi

Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 850 kilo patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Savur ilçesine baÄŸlÄ± Åženocak Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda, bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan yola patlayÄ±cÄ± madde döÅŸendiÄŸi ve boÅŸ bir evin bodrum katÄ±nda patlayÄ±cÄ± madde yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin depolandÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Operasyonda, evin bodrumunda yapÄ±lan aramada patlamaya hazÄ±r 28 çuval içerisinde bin 350 kilogram amonyum nitrat, 40 litre benzin, 50 metre kablo ve 17 boÅŸ bidonun ele geçirildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, bölgede yapÄ±lan arama tarama faaliyetlerinde de yola tuzaklanmÄ±ÅŸ 500 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

PatlayÄ±cÄ±lar kontrollü ÅŸekilde imha edildi

PatlayÄ±cÄ±larÄ±n ele geçirilen diÄŸer malzemelerle birlikte kontrollü ÅŸekilde imha edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, yoldaki patlayÄ±cÄ±nÄ±n imhasÄ± sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 metre derinliÄŸinde ve 13 metre geniÅŸliÄŸinde bir çukurun oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.Bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri ve operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.