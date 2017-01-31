GaziosmanpaÅŸa'da polise ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± 1 Ã¶lÃ¼ var

Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan GaziosmanpaÅŸa'da uyuÅŸturucu tacirlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi hayaÄ±nÄ± kaybetti

SarÄ±göl Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir otomobilin patlak olan lastiÄŸini deÄŸiÅŸtiren ÅŸüpheli kiÅŸileri gördü. AracÄ±n plakasÄ±nÄ± sorguladÄ±klarÄ±nda "çalÄ±ntÄ±" olduÄŸunu tespit eden polis ekipleri, ÅŸüphelilere "dur" ihtarÄ±nda bulundu. Åžüphelilerin ihtara uymayarak baÅŸka bir otomobile binip kaçmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± üzerine polis ekipleri ile ÅŸüpheliler arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸandÄ±.Åžüphelilerin aracÄ±, uyuÅŸturucu operasyonu için bölgede bulunan Ä°stanbul UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin üzerine sürdüÄŸü belirtildi.

Kovalamaca sÄ±rasÄ±nda ÅŸüphelilerin polise ateÅŸ açmasÄ± üzerine polis de ÅŸüphelilere ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Bir süre sonra aracÄ±n kurÅŸun isabet eden tekerleklerinin patlamasÄ± sonucu araç durdu.

ÇatÄ±ÅŸma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu bir ÅŸüpheli olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti, diÄŸer ÅŸüpheli yaralandÄ±. YaralÄ± ÅŸüpheli çevredeki hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

KÄ°MLÄ°KLERÄ° ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyon sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸahsÄ±n Ramazan Ö. olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ölü olarak ele geçirilen ÅŸüphelinin hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan 210 kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. Yine aynÄ± operasyon sonrasÄ±nda yaralÄ± olarak ele geçirilen H.Ö’nün ise hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan 23 kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu ifade edildi.