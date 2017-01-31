Ã–ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan asansÃ¶r 9. kattan yere Ã§akÄ±ldÄ± bakÄ±n Ã¶ÄŸrencilere ne oldu

Kocaeliâ€™nin Ä°zmit ilÃ§esinde meydana gelen olayda iÃ§inde 7 Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸu asansÃ¶r 9. kattan zemine Ã§akÄ±ldÄ±

Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°zmit 28 Haziran Mahallesi Eski Ä°stanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akÅŸam evlerine dönen 7 öÄŸrenci, 9. katta bulunan evlerine çÄ±kmak için asansöre bindi. 9. kata çÄ±kan asansör uzun süre katta kalmasÄ±na raÄŸmen kapÄ±larÄ± açÄ±lmayÄ±nca içerisindeki öÄŸrenciler panikledi. Bir süre sonra ise asansör, halatÄ±nÄ±n boÅŸalmasÄ± sonucu içindeki 7 öÄŸrenciyle birlikte zemine çakÄ±ldÄ±.

BURUNLARI BÄ°LE KANAMADI

Asansörün çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± büyük gürültüyü ve öÄŸrencilerin çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan apartman sakinleri 112 Acil Servis'i arayarak yardÄ±m istedi. Ä°hbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, apartman sakinlerinin yardÄ±mÄ±yla asansörden çÄ±karÄ±lan öÄŸrencilere olay yerinde müdahale etti.

7 öÄŸrenciden 6’sÄ± burnu bile kanamadan asansörden çÄ±karken, panikatak krizi geçiren U.E. adlÄ± öÄŸrenci ise 112 ekiplerince sakinleÅŸtirildi. Bir süre merdivende müdahale edilen U.E. adlÄ± öÄŸrenci, ambulansta yapÄ±lan müdahalenin ardÄ±ndan evine geri döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de asansörde güvenlik önlemleri alarak olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.