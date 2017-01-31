Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 11:12

OsmanlÄ± torunu Nilhan OsmanoÄŸlu Cuma namazÄ± saatinde siteme boÅŸuna girmeyin


OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, Cuma namazÄ±na olan hassasiyetini dile getirerek, 'sultandan.com' adlÄ± internet sitesinin o saatlerde kapalÄ± olduÄŸunu belirtti.

Sultan Abdülhamid Han döneminde Sultan'dan Filistin topraklarÄ±nÄ±n istenmesini konu edinen tiÅŸörtler, padiÅŸah, sultan, saray kokularÄ±; fes, sarÄ±k, takke, tespih, tabanca, OsmanlÄ± yüzükleri, padiÅŸahlarÄ±n portreleri ve 2. Abdülhamid'le ilgili ürünlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Nilhan OsmanoÄŸlu'nun sitesine Cuma namazÄ± saatinde girilemiyor.Sitede, "Cuma namazÄ± dolayÄ±sÄ±yla kapalÄ±yÄ±z lütfen daha sonra giriÅŸ yapÄ±nÄ±z" uyarÄ±sÄ± yer alÄ±yor.

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