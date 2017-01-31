117 yaÅŸÄ±ndaki nene referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Haliliye ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaÅŸayan 117 yaÅŸÄ±ndaki Fatma GÃ¶kkaya referandumda "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ÅžanlÄ±urfa Akil Gençler Platformu tarafÄ±ndan evinde ziyaret edilen nineye gençler hayran kaldÄ±. Ziyarette konuÅŸan Akil Gençler Ä°l Platformu BaÅŸkanÄ± Ahmet Alpay, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla birlikte sahalara indik. Ä°lk olarak Fatma annemizi ziyaret ettik. Çünkü geçmiÅŸi en iyi o bilen 117 yaÅŸÄ±nda olan annemiz, geçmiÅŸin acÄ±larÄ±nÄ±, seksen anayasasÄ±nÄ±, 12 Eylül'ü, 28 Åžubat'Ä±n en iyi örneÄŸi Fatma annemizdir. Biz de gençler olarak onun çaÄŸrÄ±sÄ±na uyduk. ve Recep Tayyip ErdoÄŸan reisimize 'evet' diyor ve ÅžanlÄ±urfa'da herkesten 'evet' bekliyoruz." dedi.

"BÄ°Z BU ANAYASAYI GENÇLERÄ°N KANI Ä°LE DEÄžÄ°L, SÖZÜ Ä°LE YAZACAÄžIZ"

'Evet' kampanyasÄ± için kÄ±rmadan dökmeden, barÄ±ÅŸçÄ±l bir safhada hareket etiklerini ifade eden Akil Gençler Ä°l Platformu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammet Fatih KarataÅŸ ise "Biz de reis-i cumhurumuzun mesajÄ±nÄ± alarak meydanlara, sahalara, evlere vatandaÅŸlarla bir araya gelerek halkÄ±n içine çÄ±ktÄ±k. Biz niye sahaya çÄ±ktÄ±k? 1982 anayasasÄ± gençlerin kanÄ± ile yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir anayasadÄ±r. Biz bu anayasayÄ± gençlerin kanÄ± ile deÄŸil, sözü ile yazacaÄŸÄ±z. Çünkü artÄ±k gelecekte gençler olacak. Biz de reis-i cumhurumuzun verdiÄŸi talimatla meydanlara çÄ±ktÄ±k. Ev ev gezerek hiç kimseyi kÄ±rmayarak, 'hayÄ±r' diyen kardeÅŸlerimize de saygÄ± duyarak bu iÅŸe baÅŸladÄ±k. Hep birlikte güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

107 TORUNLU NÄ°NE 65 HÜKÜMETÄ° DE GÖRDÜ

117 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Gökkaya'nÄ±n 107'nci torunu olduÄŸunu söyleyen Mustafa KÄ±vanç Onkur da ninesinin cumhuriyetin kurulduÄŸu günden bu yana baÅŸa gelen 65 hükümeti, yapÄ±lan askeri darbeleri ve koalisyon süreçlerinin hepsini gördüÄŸünü belirtti. Onkur, "Yani koalisyonlarla biz gençler sürekli engellenmiÅŸiz. Biz de akil gençler olarak 15 Temmuz'da sahada olduk. Tüm akil gençler sahadaydÄ±. Biz de Fatma ninemizin çektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± görerek bu duruma 'dur' dedik ve referandum sürecine 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandÄ±.ÅžanlÄ±urfa Akil Gençler Ä°l Platformu üyeleri ziyaretin ardÄ±ndan Fatma Gökkaya'nÄ±n elini öperek evden ayrÄ±ldÄ±lar.