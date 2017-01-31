15 Temmuz'da F-16 kullanan pilot darbeden 6 ay Ã¶nce GÃ¼len ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde F-16'yÄ± kullanan pilot ve iki arkadaÅŸÄ±nÄ±n olaydan 6 ay Ã¶nce iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte Fethullah GÃ¼len'i ziyaret ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AkÄ±ncÄ±'daki 4. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda görev yapan F-16 pilotu TeÄŸmen Y.K. darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± F-16 ile Ankara'yÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan adli soruÅŸturmalarda, FETÖ'nün darbe giriÅŸiminde yer alan bazÄ± TSK mensuplarÄ±nÄ±n da FETÖ lideri Gülen'le görüÅŸtürüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Bu organizasyonlar kapsamÄ±nda Hava Kuvvetleri'ndeki F-16'larda görev yapan üç pilotun Gülen'le ABD'de bir araya geldiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bu pilotlar arasÄ±nda yer alan Pilot TeÄŸmen Y.K. Milliyet'in ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifadesinde TSK'da göreve baÅŸladÄ±ktan sonra 2015 ve 2016'da iki kez Gülen'i ziyaret edip görüÅŸtüÄŸünü belirtti.2016'daki görüÅŸmesini darbe giriÅŸiminden 6 ay önce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Y.K. özetle ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

KURSA SEÇÄ°LME

"2014 Ekim'de Ankara'da dil sÄ±navÄ±na girdim. ABD'deki uçuÅŸ okulunda eÄŸitim almak için A.M.T. ve M.B. ile birlikte seçildim. ABD'ye gitmeden önce "abi" denilen Burak isimli ÅŸahÄ±s bize San Antonio'da irtibat kuracaÄŸÄ±mÄ±z Ali isimli abinin numarasÄ±nÄ± verdi. ABD'ye gidince ankesörlü telefondan Ali isimli ÅŸahsÄ± arayÄ±p iki ay boyunca görüÅŸmeye devam ettik. UçuÅŸ eÄŸitimi için bulunduÄŸumuz Wichita Falls'tayken dallas'ta bulunan Mutlu isimli öÄŸretmen olarak bildiÄŸim AdanalÄ± abi ile iki haftada bir görüÅŸüyorduk.

Ä°LK ZÄ°YARET

2015 AÄŸustos'ta pilot arkadaÅŸÄ±m M.B. ile ile gezme amacÄ±yla New York'a gittik. Gitmeden önce Mutlu isimli abi, bize bir numara verip, New York'ta irtibata geçeceÄŸimiz ÅŸahsÄ± bildirdi. New York'ta bu ÅŸahsÄ± aradÄ±k. Bize ismini söylemeyen ÅŸahÄ±s bizi önceden belirlediÄŸimiz yerden bir araçla aldÄ±. Pensilvanya Strasburg bölgesinde adresini tam olarak bilmediÄŸim, Gülen'in evinin olduÄŸu yere gittik. GiriÅŸte nizamiye bölümünden kalacaÄŸÄ±mÄ±z odalar için giriÅŸ kartlarÄ±mÄ±zÄ± verdiler. Ä°ki ayrÄ± büyük binanÄ±n ortasÄ±nda iki katlÄ± pansiyon tarzÄ± olan binaya girdik. Burada toplu namazlarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±ldÄ±k. Orada bulunan ve tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m ÅŸahÄ±slar ile oturup kitaplar okuduk. AkÅŸam namazÄ±ndan sonra ben ve arkadaÅŸÄ±m M.B.'yi salon tarzÄ±nda bir odaya götürdüler. Odaya Fetullah Gülen gelerek bize sadece nereden geldiÄŸimizi, ne için Amerika'da bulunduÄŸumuzu sordu. Biz de 'uçuÅŸ eÄŸitimi almak için geldiÄŸimizi, pilot olduÄŸumuzu' söyledik. YaklaÅŸÄ±k bir dakika süren bu görüÅŸme sonrasÄ±nda odadan çÄ±ktÄ±k. BaÅŸka konuÅŸma olmadÄ±. O akÅŸam biz oradan ayrÄ±lÄ±p New York'a geçtik.

Ä°KÄ°NCÄ° ZÄ°YARET

2016 Ocak'ta Pensilvanya'ya, Fetullah Gülen'in yanÄ±na bir kez daha gittik. Ama bu sefer yanÄ±mda pilot arkadaÅŸÄ±m A.M.T. vardÄ±. Yine aynÄ± yerde Fetullah Gülen'le görüÅŸtük. Bu görüÅŸmemiz de daha önceki görüÅŸmemizin aynÄ±sÄ± ÅŸeklinde geçti. KÄ±sa bir görüÅŸme oldu.

AKINCI'YA ATAMA

DönüÅŸümden sonra MayÄ±s'ta Ankara 4. Ana Jet Üssü 141. Filo'ya tayinim çÄ±ktÄ±. Burada, A.M.T., E.D. ve O.K.A. ile ismini bilmediÄŸim bir ÅŸahsÄ±n evine üç kez gittim. Bu ÅŸahÄ±s öÄŸretmendi. Bu ÅŸahÄ±s ile en son 27 Haziran 2016'da görüÅŸtük. Evine gittiÄŸimizde Fetullah Gülen'e ait vaazlarÄ± dinledik. Bir sonraki görüÅŸme için 23 Temmuz 2016 tarihini belirlemiÅŸtik.

CEP TELEFONU YOK

Örgüt içinde dikkat ettiÄŸim olay, bizim ile haberleÅŸirken cep telefonu kullanÄ±lmÄ±yordu. Hava Harp Okulu'ndayken kimin cemaatçi olduÄŸunu bilmiyorduk. Sadece kendi grubum ile gittiÄŸim için iki arkadaÅŸÄ±mÄ± biliyordum. AynÄ± ÅŸekilde ÇiÄŸli'de de kimseyi tanÄ±mÄ±yorduk.

HARP OKULU SÜRECÄ°

Hava Harp Okulu'na giriÅŸ sürecinde ve okulda bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z baskÄ±ya maruz kalarak ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±lar. Özellikle intibak eÄŸitiminde basit ÅŸeyler bahane edilerek ayrÄ± eÄŸitim aldÄ±rarak baskÄ± yapÄ±yorlardÄ±. Ancak o dönemde kimin neden ayrÄ±lmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum. Sadece cemaatçi olan subaylarÄ±n da üst düzey yerlerde olabileceÄŸini ve kendileri gibi olmayanlarÄ± tasfiye edebileceklerini tahmin ediyordum. O dönemde bunu kimseye soramadÄ±m. Çünkü yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± çÄ±karsam benim de aynÄ± duruma düÅŸeceÄŸimden korkuyordum."

Kaynak: Milliyet