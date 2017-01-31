GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap kaymakamÄ±nÄ±n eÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'nin eÅŸi, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Güntepe'nin eÅŸi Z. Güntepe, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, adliyeye sevk edildi. Åžüpheli, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bu arada terör örgütünün ÅŸifreli haberleÅŸme uygulamasÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen Kadir Güntepe'nin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. Z. Güntepe, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 18 Ocak'ta Kayseri'de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.