Batman'da kurulan 2 kilometrelik masada sigara iÃ§mek yasak

Zilan TÃ¼rbesi'nde Åžeyh SÃ¼leyman BaÄŸdu'nun vefatÄ±nÄ±n 11'inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine dÃ¼zenlenen yemekte 2 kilometrelik sofra kuruldu; mÃ¼ritlere yemekte sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± getirildi.

Batman-Siirt karayolunda 11 yÄ±l önce uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülen ve binlerce müridi bulunan Zilan Åžeyhi olarak da bilinen Åžeyh Süleyman BaÄŸdu'yu anmak için dün Zilan Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Türbedeki anma törenine, olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen, Kastamonu, Erzurum, Van, MuÅŸ, Bingöl, DiyarbakÄ±r baÅŸta olmak üzere Türkiye'nin çeÅŸitli kentlerinden binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. BabasÄ±nÄ±n 11'inci ölüm yÄ±ldönümünde yanlÄ±z bÄ±rakmayan dostlarÄ±na teÅŸekkür eden Åžeyh Selman BaÄŸdu, ÅŸöyle dedi:"Türbede rahmetli babamÄ± yad ediyoruz. KurduÄŸumuz soframÄ±zÄ±n tüm ülkemizde huzur, barÄ±ÅŸ ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. DoÄŸu-batÄ± demeden kardeÅŸçe bir aradayÄ±z. Bugün burada ülkemizin üzerindeki karabulutlarÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± için de duada bulunacaÄŸÄ±z. Ülkenin dört bir yanÄ±nÄ±n bizi örnek almasÄ±nÄ± diliyoruz."

MÜRÄ°TLERE SÄ°GARA YASAÄžI

BeÅŸiri KaymakamÄ± Mustafa Maslak, BeÅŸiri eski Belediye BaÅŸkanÄ± Sait Karabulut, Batman Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Nizamettin AydiÅŸ, AK Parti Genel Merkez Ä°nsan HaklarÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Çiçek ve kalabalÄ±k bir topluluÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anma etkinliÄŸinde konuÅŸan Åžeyh Selman BaÄŸdu, yüzlerce kiÅŸiye sigara bÄ±raktÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ä°nancÄ±mÄ±z nefsi terbiyeden geçiyor. Ä°nsanlarÄ±n nefsini bir kenara bÄ±rakmasÄ± lazÄ±m. Bu nedenle bu yÄ±lki anma programÄ±nda sigara içme yasaÄŸÄ±nÄ± uyguladÄ±k. YasaÄŸa uymayanlara ise ufak cezalar veriyoruz. YaÅŸlÄ±lara bakÄ±m hizmeti gibi cezalar veriyoruz. Sigara kendilerine de, ailelerine de zararlÄ±dÄ±r. AçÄ±k ve kapalÄ± alanda sigara yasaÄŸÄ±nÄ± uyguluyoruz" diye konuÅŸtu.