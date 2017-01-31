Tutuklanan o hakim meslekten ihraÃ§ edildi

UyuÅŸturucudan tutuklanan hakim Halil SoÄŸuksu, HSYK 2. Dairesinin kararÄ±yla meslekten ihraÃ§ edildi.

YK 2. Dairesince, DiyarbakÄ±r'da yürütülen uyuÅŸturucu soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan hakim Halil SoÄŸuksu meslekten ihraç edildi. AlÄ±nan bilgiye göre, DiyarbakÄ±r'da uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülenlere yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakim SoÄŸuksu'nun zanlÄ±larla telefon görüÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Åžüphelilerin dikkat çekmemek için uyuÅŸturucuyu SoÄŸuksu ile batÄ± illerine götürmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.SoÄŸuksu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde uyuÅŸturucu ele geçirildi. Hakim SoÄŸuksu'nun çantasÄ±nda da uyuÅŸturucu bulundu. SoÄŸuksu ve 2 zanlÄ±, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.HSYK tarafÄ±ndan yürütülen süreçte de müfettiÅŸlerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor doÄŸrultusunda SoÄŸuksu hakkÄ±nda karar verildi. Hakim SoÄŸuksu, HSYK 2. Dairesinin kararÄ±yla meslekten ihraç edildi.Ä°hraç kararÄ±nÄ±n, Hakimler ve SavcÄ±lar Kanunu'nun 69. maddesinin son fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kanunun 69. maddesinin son fÄ±krasÄ± "Disiplin cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± gerektiren fiil suç teÅŸkil etmezse ve hükümlülüÄŸü gerektirmese bile mesleÄŸin ÅŸeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarÄ±nÄ± bozacak nitelikte görüldüÄŸü takdirde de meslekten çÄ±karma cezasÄ± verilir." hükmünü içeriyor.