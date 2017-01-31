Yanarak Ã¶len kadÄ±nÄ± hayvan sandÄ±lar

Adana'da ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 2 erkekle birlikte yanarak Ã¶len kadÄ±nÄ± hayvan sanan polisler, araÅŸtÄ±rmalar sonucu kadÄ±n olduÄŸunu ve Ã¶lenlerin kimliklerinin belirlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Adana'nÄ±n KaraisalÄ± ilçesinde yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce ormanlÄ±k alanda bulunan konteynerde çÄ±kan yangÄ±nda 2 kiÅŸiyle birlikte yanarak ölen kadÄ±nÄ±n kimliÄŸi belirlendi.AlÄ±nan bilgiye göre, ilçeye baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±klar Mahallesi'nde 3 AralÄ±k 2016'da ormanlÄ±k alanda konteynerde yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine itfaiye ekipleri olay yerine çaÄŸrÄ±ldÄ±. Ekipler yangÄ±nÄ± söndürüp soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ktan sonra tamamen yanmÄ±ÅŸ 3 ceset olduÄŸunu görüp jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptÄ±klarÄ± incelemede konteynerde alkol alÄ±p mangal yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonrada uyuduklarÄ± sÄ±rada mangal közünün sÄ±çramasÄ± sonucu yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 3 kiÅŸinin böyle öldüÄŸünü belirledi.

ÖLENLERDEN Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N KÄ°MLÄ°KLERÄ° BELÄ°RLENDÄ°

Jandarma gerekli incelemeyi yaptÄ±ktan sonra cesetleri otopsi yapÄ±lmasÄ± ve kimliklerinin belirlenmesi için adli tÄ±p kurumu morguna kaldÄ±rdÄ±. YapÄ±lan incelemede ölenlerden birinin kadÄ±n olduÄŸu belirlendi. Jandarma günlerce cesetlerin kimliklerini belirlemek için uÄŸraÅŸtÄ±. Sonunda ölen 2 erkeÄŸin yakÄ±nlarÄ± olabileceÄŸi tahmin edilen kiÅŸilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.Kimlik tespiti için DNA örneÄŸi alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan DNA karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±nda yanarak ölenlerin ikisinin DerviÅŸ YÄ±lmaz ve Cafer Tayyar Yalaza olduÄŸu belirlendi.

HAYVAN SANDILAR, KADIN OLDUÄžU ORTAYA ÇIKTI

2 erkekle birlikte yanarak ölen ve tanÄ±nmaz halde olan canlÄ±nÄ±n önce hayvan olduÄŸunu düÅŸünen yetkililer adli tÄ±pta detaylÄ± inceleme baÅŸlattÄ±. Adli tÄ±p uzmanlarÄ± detaylÄ± inceleme yaptÄ±klarÄ±nda organlarÄ±ndan yola çÄ±karak cesedin bir kadÄ±na ait olduÄŸunu belirledi. Cesedin kadÄ±n olduÄŸu belirlendikten sonra kimliÄŸini belirlemek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.KadÄ±nÄ±n kimliÄŸinin belirlenmesi için hemen jandarma ve polise kayÄ±p baÅŸvurusu yapan kadÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla iletiÅŸime geçildi. KayÄ±p kadÄ±n yakÄ±nlarÄ± adli tÄ±p kurumuna gelerek tek tek DNA örneÄŸi verdi. KadÄ±ndan alÄ±nan DNA örneÄŸi ile alÄ±nan DNA örnekleri eÅŸleÅŸtirme yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan bu eÅŸleÅŸtirme sonucunda kayÄ±p kadÄ±nÄ±n 3 AralÄ±k 2016 günü 100. YÄ±l Mahallesi'ndeki evinden çÄ±kÄ±p bir daha evine dönmeyen PÄ±nar BalcÄ± olduÄŸu belirlendi. Bunun üzerine yakÄ±nlarÄ± BalcÄ±'nÄ±n cenazesini adli tÄ±p kurumundan alarak topraÄŸa verdi.KaraisalÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± konteynerde çÄ±kan yangÄ±n sonucunda biri kadÄ±n 3 kiÅŸinin ölümü olayÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.