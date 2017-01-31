Mersin'in Anamur Belediye BaÅŸkanÄ± o filminin sinemada oynatÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Emekli YÃ¼zbaÅŸÄ± olan Mersin'in Anamur Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet TÃ¼re, Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n vizyona yeni giren filmi "Vezir ParmaÄŸÄ±" iÃ§in aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, sosyal medya hesabÄ±ndan 'Ben olduÄŸum mÃ¼ddetÃ§e, Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l gibi birinin 'Vezir ParmaÄŸÄ±' filmi ve benzerleri asla Anamur sÄ±nÄ±rlarÄ±nda gÃ¶sterime giremez." paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Belediye Sinema Salonu'nda açÄ±klamalarda bulunan BaÅŸkan Türe ÅŸöyle dedi: "PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen ve operasyonlara karÅŸÄ± gelen, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçÄ±lara bizim de bir tavrÄ±mÄ±z, bir sözümüz olacaktÄ±r. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu'nda Vezir ParmaÄŸÄ± filmi gösterilmeyecek. Sadece bu deÄŸil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde oynamalarÄ± mümkün deÄŸil. AmacÄ±mÄ±z bir mesaj vermek. AmacÄ±mÄ±z birileri bir tavÄ±r sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safÄ±mÄ±z da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir. DolayÄ±sÄ±yla Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün Vezir ParmaÄŸÄ± filmi, Anamur Belediye sinemalarÄ±nda asla oynatÄ±lmayacaktÄ±r. Sadece o deÄŸil, bunun gibi sanatçÄ±lara ve filmlere asla yer vermeyeceÄŸiz."

"BÄ°R KERE DE TÜRK ASKERÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° FÄ°LM YAPSIN"

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'e terörle mücadele eden askerler ile polislerin filmini çekmesini de öneren Türe ÅŸöyle konuÅŸtu: "EÄŸer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacaÄŸÄ±, senaryosunun buna göre ayarlanacaÄŸÄ± bir film yapsÄ±n. Biz de destekleyelim. EÄŸer senaryoda bir sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarÄ±m. Çünkü biz eski bir askeriz. Bu konuda bol miktarda mücadelemiz var. TavrÄ±mÄ±z var, kahramanlarÄ±mÄ±z var. DolayÄ±sÄ±yla Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül gibi sanatçÄ±larÄ±n, PKK terör örgütüne sempati duyan sanatçÄ±larÄ±n Anamur sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer bulmasÄ±, halkla buluÅŸmasÄ± mümkün deÄŸil. AmacÄ±mÄ±z siyasi ÅŸov yapmak deÄŸil. VatanÄ±mÄ±zÄ±n ve milletimizin birlik beraberliÄŸe en çok ihtiyaç duyduÄŸu bu dönemde safÄ±mÄ± Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk Milletinden yana belli etmek istiyorum."