El Bab'taki MehmetÃ§ik IÅžÄ°D'e fena sopa atmÄ±ÅŸ

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TerÃ¶r ve GÃ¼venlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, FotoÄŸraftaki bina iÃ§inde sÄ±kÄ± maÃ§ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. IÅžÄ°D'e orada fena sopa atmÄ±ÅŸlar. Bina Ã§atÄ±ÅŸma ÅŸiddetinin izlerini taÅŸÄ±yor' notuyla fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda 161 gün geride kalÄ±rken, MehmetçiÄŸin El Bab'daki ilerleyiÅŸi devam ediyor. Terör ve Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, Facebook'tan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± El Bab'daki operasyon paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 'FotoÄŸraftaki bina içinde sÄ±kÄ± maç çÄ±kmÄ±ÅŸ. IÅžÄ°D'e orada fena sopa atmÄ±ÅŸlar. Bina çatÄ±ÅŸma ÅŸiddetinin izlerini taÅŸÄ±yor' dedi.

EL BAB'DAN SICAK FOTOÄžRAF

Terör ve Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar, FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nun 161. gününde sÄ±cak çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± El Bab'tan bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.AÄŸar, El Bab'Ä±n artÄ±k çok yakÄ±n olduÄŸunu belirttiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda, 'FotoÄŸraftaki bina içinde sÄ±kÄ± maç çÄ±kmÄ±ÅŸ. IÅžÄ°D'e orada fena sopa atmÄ±ÅŸlar. Bina çatÄ±ÅŸma ÅŸiddetinin izlerini taÅŸÄ±yor. Duvarlar, merdivenler çökmek üzere. Buna raÄŸmen komandolar ele geçirdikleri hakim noktadaki bu binanÄ±n üst katÄ±na çÄ±kÄ±yorlar. Dertleri, buradan IÅžÄ°D'in tank, BMP ve bombalÄ± araçlarÄ±nÄ± avlamak. Bunu da ellerindeki hafif tanksavar silahlarÄ± LAW'larla yapacaklar. Temas hattÄ± o kadar yakÄ±n yani. Bab ise artÄ±k yakÄ±n deÄŸil... Çok yakÄ±n. Dünkü bombardÄ±manda ise Hastane tepesinin rakÄ±mÄ±nÄ±n 1-2 metre düÅŸtüÄŸünü söylüyorlar!!! Bu arada bizim çocuklar IÅžÄ°D'e "DTÖ" diyorlar' dedi.