Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 12:37

Antalya GazipaÅŸa Devlet Hastanesi'nde skandal olay cesetlerle selfie Ã§ekildiler


Antalya GazipaÅŸa Devlet Hastanesi korkunÃ§ bir iddia ile gÃ¼ndeme geldi. Cesetlerle selfie Ã§ektikleri iddia edilen personeller gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

 Hastanenin Ä°dari ve Mali Hizmetler Müdürü F.S. kurumun morgundaki ölülerle özçekim (selfie) yaptÄ±. Bunu alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getiren F.S., aynÄ± hastanede görev yapan bazÄ± personellerin ÅŸikâyeti üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Telefonu teknik incelemeye alÄ±nan F.S. savcÄ±lÄ±k talimatÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.GazipaÅŸa Devlet Hastanesi BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± Doktor Åžebnem Çelik, iddialarÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak olayla ilgili resmi açÄ±klamanÄ±n Antalya Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel SekreterliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Genel Sekreterlikten yapÄ±lan ilk açÄ±klamada olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.Hürriyet muhabirine konuÅŸan Antalya Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel SekreterliÄŸi, "Olay tamamen bir iddia. Zaten söz konusu personel polise ifade verdikten hemen sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. OlayÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma ihtimali de var. Hastanede çeÅŸitli fotoÄŸraflar çekilebilir. Ancak kadavra ile fotoÄŸraf çekildiÄŸi konusu ÅŸuan için netleÅŸen bir ÅŸey deÄŸil. Konuyu tüm detaylarÄ± ile inceliyoruz" dedi.

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