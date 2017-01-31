2021'de dÃ¼zenlenecek Expo Hatay'da yapÄ±lacak

Almanya'da sunum yapan Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, Avustralya ve Ã‡in gibi Ã¼lkelerin ÅŸehirleriyle yarÄ±ÅŸarak bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. 2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenecek Expo'nun Hatay'a verilecek.

Hatay BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan adaylÄ±k süreci geçtiÄŸimiz yÄ±l Haziran'da baÅŸlayan ardÄ±ndan Eylül ayÄ±nda ve bu yÄ±l Ocak ayÄ±nda Almanya'da yapÄ±lan tanÄ±tÄ±mlarla devam eden Expo'yu Hatay'a getirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± muhteÅŸem bir zaferle sonuçlandÄ±. Hatay BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Lütfü SavaÅŸ'Ä±n Dortmund ÅŸehrinde UluslararasÄ± Bahçe Bitkileri Üreticileri BirliÄŸi (AIPH)'ne yaptÄ±ÄŸÄ± son sunum ardÄ±ndan nihai karar verildi. Biri Avustralya ve diÄŸer Çin'den olmak üzere iki ülkenin ÅŸehirleriyle yarÄ±ÅŸan Hatay, B1 kategorisi olarak adlandÄ±rÄ±lan Botanik Expo'sunu 2021 yÄ±lÄ±nda düzenlemeye hak kazandÄ±. Hatay BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± SavaÅŸ, Hatay'Ä±n 8 bin 500 yÄ±llÄ±k tarihinde dünyada yaÅŸayan 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3 semavi dinin yÄ±llarca sevgi, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸçe bu topraklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o tarihten günümüze kadar geçen binlerce yÄ±l sonra medeniyetlerin buluÅŸma noktasÄ± olan Hatay'Ä±n bu kez Expo ile uluslararasÄ± arenada kendine yeniden yer bulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"HATAY YENÄ°DEN ÅžEKÄ°LLENECEK"

Hatay BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Lütfü SavaÅŸ, Hatay'Ä±n marka bir kent olarak dünyaya açÄ±lmak ve gerekli tanÄ±tÄ±mlarÄ± yapmak için Expo'nun tarihi bir fÄ±rsat sunduÄŸunu ifade etti. Bu fÄ±rsatÄ±n sadece Hatay için olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Lütfü SavaÅŸ sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Dünyaya ve dünya pazarÄ±na açÄ±lmak için ilk büyük adÄ±mÄ± attÄ±k. Bu tarihi fÄ±rsatÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirip 2021 yÄ±lÄ±na kadar gerekli tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayarak hem ÅŸehrimizi hem de ülkemizi en iyi ÅŸekilde dünyaya tanÄ±tmak istiyoruz. FuarÄ±n turizm ve tanÄ±tÄ±m açÄ±sÄ±ndan ekonomik katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu katkÄ±lar sayesinde kentimiz yeniden ÅŸekillenecek ve daha iddialÄ± bir ÅŸekilde dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± cazibe noktalarÄ±ndan biri haline gelecek. Bu güzel organizasyonun ÅŸehrimize ve ülkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

"YENÄ° YATIRIMLAR BAÅžLIYOR"

23 Ocak 2017 tarihinde Almanya'nÄ±n Dortmund ÅŸehrinde UluslararasÄ± Bahçe Bitkileri Üreticileri BirliÄŸi(AIPH) genel kurulda, 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'da, 2020 yÄ±lÄ±nda Katar'da 2021 yÄ±lÄ±nda da Expo'nun Hatay'da yapÄ±lacaÄŸÄ± resmen açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte yapÄ±lacak yeni yatÄ±rÄ±mlar da hÄ±z kazandÄ±. BaÅŸkan Lütfü SavaÅŸ, Hatay'a 300 Milyon TL'lik bir yatÄ±rÄ±m kazandÄ±rmasÄ± beklenen fuarla ilgili ilk olarak turizm, ticaret, çevre, gÄ±da güvenliÄŸi ve sanayi gibi alanlarda önemli yatÄ±rÄ±mlarÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

EXPO Ä°ÇÄ°N YER SEÇÄ°MÄ° YAPILACAK

Medeniyetler Bahçesi temasÄ±yla Expo'yu düzenlemeye hak kazanan Hatay'da fuarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alan için uygun yerler belirlenecek. Fuar için uygun görünen yerler Expo yetkililerine de gösterildikten sonra gerekli çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlayacak ve 2021 yÄ±lÄ±nda Hatay'da 300 dönümlük Botanik bahçesinde 6 ay boyunca katÄ±lacak tüm ülkelerin bahçeleri sergilenecek.