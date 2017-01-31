Reina'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin savcÄ±lÄ±kça ifadesi alÄ±nan, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da olduÄŸu 14 ÅŸüpheli, "Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs ve silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlarÄ±ndan, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen ÅŸüpheliler arasÄ±nda, 20 gün aynÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ± Reina saldÄ±rganÄ± Abdulgadir Masharipov'a saldÄ±rÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi belirtilen Ä°lyas MamaÅŸaripov da yer alÄ±yor.

GözaltÄ±nda tutulduklarÄ± Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen ÅŸüpheliler Ä°lyas MamaÅŸaripov, Firuze KazÄ±m, Kamil Ahmed, Khikmatillo Zokirov, Marhaba Abduloeva, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ruzi Aili, Yasin Mehmet, Abdulkeremu MaimaitÄ±abudula, Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin ve Duolaiti Maimaitiaili'nin, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan ifadeleri alÄ±ndÄ±.

Åžüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme ve silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlarÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk eden savcÄ± Kökçü, ayrÄ±ca, bu ÅŸüphelilerden Ä°lyas MamaÅŸaripov'u, saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± öngörülen, "nitelikli ÅŸekilde kasten öldürme suçuna yardÄ±m etme" suçundan da sevk etti.

Eylemi birlikte planlamÄ±ÅŸlar

SavcÄ±lÄ±k sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüphelilerden Ä°lyas MamaÅŸaripov'un, terör örgütünde sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüten "Hoca Aka" isimli ÅŸahsÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu ve "Yusuf" kod ismini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Åžüphelinin BaÅŸakÅŸehir'deki evinde yapÄ±lan aramada ele geçirilen dijital metaryallerde, Abdulgadir Masharipov'a ait, içinde eyleme iliÅŸkin ÅŸifreli ses talimatÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu tabletin ele geçirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rganÄ±n mont ve sigarasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ev

Sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüpheli Maraba Aduloeva'nÄ±n telefonunda yapÄ±lan incelemede, Laleli'deki bir döviz bürosu soygununa iliÅŸkin kamera görüntülerinin elde edildiÄŸi de aktarÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n olaydan sonra saklanmasÄ±na, ÅŸüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Yasin Mehmed ve Abdulkeremu Maimaitiabudula'nÄ±n araçla götürülüp getirilmesinde ve ÅŸüpheliler Ruzi Aili'nin de Ä°stanbul'a gelirken karÅŸÄ±lanmasÄ±nda yardÄ±m ettiklerinin tespit edildiÄŸi belirtildi.

Åžüphelilerden Aili'nin, kimliÄŸi tespit edilemeyen bir DEAÅž militanÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu da dile getirilen yazÄ±da, ÅŸüphelilerden Doulaiti Maimaitiaili'nin, saldÄ±rganÄ±n Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± evin kiracÄ±sÄ± olduÄŸu, evde saldÄ±rganÄ± sakladÄ±ÄŸÄ±, evde yapÄ±lan aramada saldÄ±rganÄ±n eylemden sonra giydiÄŸi mont ile eylem sÄ±rasÄ±nda, üzerine eylemcinin kan izleri bulunan sigara paketinin elde edildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.