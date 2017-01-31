Ä°stanbul'da bin polisle helikopter destekli operasyon

Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa'da bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri yaklaÅŸÄ±k bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla GaziosmanpaÅŸa'da birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± olarak uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinden saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri yaklaÅŸÄ±k bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla GaziosmanpaÅŸa'nÄ±n SarÄ±göl ve Merkez Mahallerindeki 80 adrese operasyon yaptÄ±. Operasyona Çevikkuvvet, Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. GaziosmanpaÅŸa, Merkez Mahallesi Akasya sokaÄŸÄ±ndaki önceden belirlenen adreslere baskÄ±n yapan polis ekipleri, binalarÄ±, bahçeleri ve araçlarÄ± adeta didik didik aradÄ±.

HAMÄ°LE KADININ Ä°Ç ÇAMAÅžIRINDA UYUÅžTURUCU BULUNDU

Aramalar sÄ±rasÄ±nda 17 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenilen bir kadÄ±nÄ±n iç çamaÅŸÄ±rÄ±nda poÅŸete içerisinde uyuÅŸturucu madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Aramalar sÄ±rasÄ±nda uyuÅŸturucu madde bulunduran ve sattÄ±ÄŸÄ± belirlenen çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BazÄ± ÅŸüphelilerin ise gözaltÄ±na alÄ±nmamak için polise direndiÄŸi görüldü.

BÄ°NADA GÜVENLÄ°K KAMERALI ÖNLEM

Polis ekiplerinin Akarlar SokaÄŸÄ±'nda baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± 3 katlÄ± bir binada is sokak baÅŸlarÄ±nÄ± ve binanÄ±n giriÅŸini gösterecek ÅŸekilde monte edilmiÅŸ 3 güvenlik kamerasÄ± bulunduÄŸu görüldü.