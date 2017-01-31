Trabzon beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ vatandaÅŸ horon tepti

Trabzon'da etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Ortahisar ilçesindeki Meydan ParkÄ±'nda bir araya gelen bir grup esnaf, dev bir kardan adam yapmak için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Kardan adam için yaklaÅŸÄ±k 3 metre yüksekliÄŸinde kar kültesini bir araya getiren esnaf, iskele yardÄ±mÄ±yla tepesine çÄ±ktÄ±klarÄ± karÄ±n üzerinde Türk bayraÄŸÄ± ve Trabzonspor bayraÄŸÄ± açarak temsili horon oynadÄ±. Çevredekiler de olan biteni cep telefonlarÄ±yla görüntüledi.

Lokanta sahibi Adnan Murat, 45 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek, Trabzon'da ilk kez böyle bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu, iÅŸ yerini açtÄ±ÄŸÄ±nda karÄ±n yüksekliÄŸini 65 santimetre olarak ölçtüÄŸünü söyledi.

Ä°ÅŸ yerinin önündeki karlarÄ± kürediÄŸini dile getiren Murat, "En uzun kardan adamÄ±n Erzurum'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Biz de esnaf arkadaÅŸlarÄ±n ve personelimizin desteÄŸiyle kardan adam yapmaya kadar verdik. Ä°ki saattir çaba harcÄ±yoruz ve ÅŸimdiye kadar ancak 3 metresini tamamlayabildik. Ä°ki saat sonra tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Murat, kardan adamÄ±n adÄ±nÄ± "Trabzonspor'un son transferi" koyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Erzurum'da yapÄ±lan kardan adam 5 metreymiÅŸ. Biz de 5 metre 15 santimetrelik kardan adam yapmayÄ± hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Hürriyet