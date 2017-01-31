AK Partiyi yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼m

Zonguldak'Ä±n Kozlu Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Ertan Åžahin geÃ§irdiÄŸi hastalÄ±k sonucunda hayata gÃ¶zlerini yumdu

Kalbi durduktan sonra doktorlarÄ±n müdahalesiyle hayata döndürülen Zonguldak'Ä±n Kozlu Ä°lçe Belediye BaÅŸkanÄ± Ertan Åžahin, tedavi gördüÄŸü Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

AK Parti Zonguldak Ä°l BaÅŸkanÄ± Zeki Tosun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, üzüntülü haberi aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "AcÄ±mÄ±z büyük. Kendisi Kozlu için güzel ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Kendisini en son iki hafta önce hastanede ziyaret etmiÅŸtik. Gayet iyi ve umutluydu. DeÄŸerli bir belediye baÅŸkanÄ±nÄ± kaybetmenin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz. Allah yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar versin." dedi. AK Parti'den 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinde belediye baÅŸkanÄ± seçilen Åžahin, geçen yÄ±l lenfoma kanseri teÅŸhisi konmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bir süre önce tekrar hastaneye yatan ve dün kalbi duran Ertan Åžahin, doktorlarÄ±n müdahalesi sonucu yaÅŸama döndürülmüÅŸtü.

ERTAN ÅžAHÄ°N KÄ°MDÄ°R

1967 yÄ±lÄ±nda Kozlu”da doÄŸan Ertan Åžahin, ilk ve orta öÄŸrenimini Kozlu”da, Lise öÄŸrenimini Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlandÄ±. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümünden mezun olan Åžahin, evli ve 2 çocuk babasÄ±ydÄ±.