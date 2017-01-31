Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 16:59

Parti binalarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist yakalandÄ±

terÃ¶rist

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde siyasi partilere saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen terÃ¶rist yakalandÄ±

KaÄŸÄ±zman'Ä±n Çemçe bölgesindeki daÄŸlÄ±k alandan geldiÄŸi belirtilen "DilgeÅŸ" kod adlÄ± terörist, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu tespit eden polislerce takibe alÄ±ndÄ±. DaÄŸdan indiÄŸi andan itibaren takibe alÄ±nan teröristin ilçedeki siyasi parti binalarÄ± ile çeÅŸitli kamu kurumlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžahin Dere Mahallesi'nde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.Bu tespit üzerine harekete geçen KaÄŸÄ±zman Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri ve Özel Harekat timleri, teröristi keÅŸif yaparken yakaladÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan terörist sorgulanmak üzere Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.Teröristin, PKK terör örgütüne daha önce yardÄ±m yapan ve sonrasÄ±nda yardÄ±mlarÄ± göndermeyen bazÄ± vatandaÅŸlar ile bazÄ± siyasi partilere yönelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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