Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 17:11

ReÅŸadiye'deki kayÄ±p Ã§ocuklar yasak aÅŸk kurbanÄ± mÄ±

kayÄ±p Ã§ocuklar

ReÅŸadiye'de 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir kayÄ±p olarak aranan iki Ã§ocuktan 5 yaÅŸÄ±ndaki Dursun KaÄŸan'Ä±n babasÄ± Ä°brahim TaÅŸÃ§Ä± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ã¶nemli bir itirafta bulundu

ReÅŸadiye ilçesinde 29 AralÄ±k 2015 tarihinde oyun oynamak için parka gittikten bir süre sonra kaybolan 8 yaÅŸÄ±ndaki Bayram Erol ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Dursun KaÄŸan TaÅŸcÄ±'nÄ±n aileleri Fox Tv kanalÄ±nda yayÄ±nlanan Ä°nci ErtuÄŸrul'un “Kaybolan Çiçekler” programÄ±nÄ±n konuÄŸu oldu. 

KayÄ±p çocuklardan Dursun KaÄŸan TaÅŸçÄ±’nÄ±n babasÄ± Ä°brahim TaÅŸçÄ±, programÄ±n sunucusu Ä°nci ErtuÄŸrul’un sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Evli olan bir baÅŸka kadÄ±nla iliÅŸkisi olduÄŸu yönündeki iddialarÄ± kabul eden TaÅŸçÄ±, bu konuyu olaydan kÄ±sa süre sonra Emniyet yetkililerine söylediÄŸini kaydetti.

Baba TaÅŸçÄ± bazÄ± ÅŸüphelerinin olduÄŸunu belirterek, “KaçÄ±rmÄ±ÅŸ olabilirler. Benim muhatap olduÄŸum kiÅŸinin çevresi olabilir. Bununla ilgili ifadelerimi verdim. 2 yÄ±ldÄ±r süren bir iliÅŸkim vardÄ±. Ä°liÅŸkimin olduÄŸu kiÅŸinin eÅŸi olayÄ± çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öÄŸrendiler. Kaybolduktan sonra iliÅŸkimi bitirdim. Ben bildiklerimi yetkililere anlattÄ±m” diye konuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet

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