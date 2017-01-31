Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 17:16

KayganlaÅŸan yolda 30 araÃ§ birbirine girdi yaralÄ±lar var

trafik kazasÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayganlaÅŸan yolda yaklaÅŸÄ±k 30 araÃ§ birbirine girdi. Kaza sonucunda 33 kiÅŸi yaralandÄ±

ÅžanlÄ±urfa’da, sabah saatlerinde baÅŸlayan ve gün içerisinde etkisini artÄ±rarak devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle birçok sürücü yolda kaldÄ±. ÅžanlÄ±urfa-DiyarbakÄ±r ve ÅžanlÄ±urfa-Gaziantep karayolunda da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayganlaÅŸan yolda çok sayÄ±da araç kontrolden çÄ±ktÄ± ve 2 ayrÄ± noktada 30 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza meydana geldi. Ä°tfaiye, saÄŸlÄ±k ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiÄŸi yaralÄ±lar, ambulanslarla kentteki hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±. Kazalar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan yollar ise araçlarÄ±n çekilmesi ve tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. Polis ekipleri de yollarda sürücüleri hÄ±z yapmamalarÄ± ve zincirsiz çÄ±kmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.

 
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