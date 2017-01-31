SaldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan terÃ¶rist Kars'ta yakalandÄ±

Kars'ta saldÄ±rÄ± yapmak iÃ§in keÅŸif yapan terÃ¶rist, polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardÄ±m etmeyen vatandaÅŸlar ile siyasi partilere saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen terörist gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°lçenin Çemçe bölgesindeki daÄŸlÄ±k alandan geldiÄŸi belirtilen "DilgeÅŸ" kod adlÄ± terörist, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu tespit eden polislerce takibe alÄ±ndÄ±.DaÄŸdan indiÄŸi andan itibaren takibe alÄ±nan teröristin ilçedeki siyasi parti binalarÄ± ile çeÅŸitli kamu kurumlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžahin Dere Mahallesi'nde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.Bu tespit üzerine harekete geçen KaÄŸÄ±zman Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri ve Özel Harekat timleri, teröristi keÅŸif yaparken yakaladÄ±.