ÃœnlÃ¼ restorana yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Beykoz AnadoluhisarÄ±'ndaki Ã¼nlÃ¼ restoranda iÅŸlenen cinayet ile ilgili detaylar ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±

AA'nÄ±n haberine göre Ä°stanbul'da dün Beykoz AnadoluhisarÄ±'ndaki ünlü restoranda iÅŸlenen cinayetin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Hüseyin Mert Saral'Ä±n, BüyüksarioÄŸlu'nu 2005'te Ä°talya'da öldürülen babasÄ± Hüseyin Saral'Ä±n yerini ihbar ettiÄŸi iddiasÄ±yla vurduÄŸunu söylediÄŸi öÄŸrenildi.Beykoz'da Mehmet Ali BüyüksarÄ±oÄŸlu'nu vurarak öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Hüseyin Mert Saral'Ä±n, Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde iÅŸlemleri sürüyor.AnadoluhisarÄ±'ndaki bir restorana giden Saral, 12 yÄ±l önce Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da öldürülen babasÄ± Hüseyin Saral'Ä±n yerini hasÄ±mlarÄ±na söylediÄŸini iddia ettiÄŸi Mehmet Ali BüyüksarÄ±oÄŸlu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Hüseyin Mert Saral'Ä±n, babasÄ±nÄ±n dini nikahlÄ± olarak birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°kbal Nur BüyüksarÄ±oÄŸlu'nun aÄŸabeyi olan Mehmet Ali BüyüksarÄ±oÄŸlu'nu silahla vurarak öldürdüÄŸü bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Saral'Ä±n, Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne teslim edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Polisin, saldÄ±rÄ±yla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çok yönlü soruÅŸturma devam ediyor.

BABASININ 12. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE...

Hüseyin Mert Saral'Ä±n saldÄ±rÄ±yÄ± babasÄ±nÄ±n ölümünün 12'nci yÄ±ldönümüne 1 gün kala gerçekleÅŸtirmesi dikkat çekti.