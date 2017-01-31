FlaÅŸ cezaevine patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ± polis bÃ¶lgede soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

AÄŸrÄ±â€™nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde meydana gelen olayda cezaevine el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±. Olay sonucunda Ã§evredeki binalarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

Olay bugün saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda 1 No'lu IÄŸdÄ±r Caddesi üzerinde meydana geldi. DoÄŸubayazÄ±t A2 Tipi KapalÄ± Cezaevi'ne otomobille gelen saldÄ±rgan ya da saldÄ±rganlar, cezaevine el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± attÄ±. PatlayÄ±cÄ±, cezaevi duvarÄ±nÄ±n önünde infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binalarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. PatlayÄ±cÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otomobil hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±rken, polis bölgede geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.