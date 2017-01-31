Suriyelilerin konakladÄ±ÄŸÄ± binada facia yaralÄ±lar var

Ä°stanbul Sultanbeyli'de Suriyelilerin kaldÄ±ÄŸÄ± binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°stanbul Sultanbeyli'de Suriyelilerin kaldÄ±ÄŸÄ± dairede çÄ±kan yangÄ±nda 3 Suriyeli, itfaiyenin yoÄŸun çalÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± yaralÄ± olarak kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YangÄ±n, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Caddesi PÄ±narlÄ± Sokak 6 numarada bulunan beÅŸ katlÄ± binanÄ±n en üst katÄ±nda bilinmeyen bir nedenden çÄ±ktÄ±. Suriyelilerin kaldÄ±ÄŸÄ± dairede çÄ±kan yangÄ±nda dumanlar tüm binayÄ± sardÄ±. Olay yerine kÄ±sa sürede itfaiye ekipleri geldi. Kartal, YeniÅŸehir, YenidoÄŸan ,Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, binada mahsur kalan 3 Suriyeliyi kurtarmak için yoÄŸun çaba harcandÄ±. Suriyeli ÅŸahÄ±slar sedye ile binadan yaralÄ± halde çÄ±karÄ±larak ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. ÅžahÄ±slardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtilirken, yangÄ±n itfaiyenin çabalarÄ± sonrasÄ± söndürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.