Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 31/01/2017 21:42

O ilde kaÃ§ak iÃ§ki ve sigaraya yÃ¶nelik dev operasyon

kaÃ§ak iÃ§ki

Adana'da gerÃ§ekleÅŸen operasyon sonucunda 600 ÅŸiÅŸe kaÃ§ak iÃ§ki ve 7 bin 500 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi

Adana'da polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 600 ÅŸiÅŸe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (KOM) ekiplerince, merkez Seyhan ilçe Karasoku Mahallesi'nde bulunan MÄ±sÄ±r ÇarÅŸÄ±sÄ±'nda 3 farklÄ± adrese kaçak içki ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda, tezgah arkasÄ±na ve sedirlerin altÄ±na yapÄ±lan gizli bölmelere zula edilen kaçak sigaralar ve içkiler ele geçirildi. SatÄ±ÅŸa hazÄ±r 600 ÅŸiÅŸe kaçak içki ve 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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