Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 3 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerimde 3 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BaÄŸcÄ±lar'da 01.00-03.00 saatleri arasÄ±nda, Fatih Mahallesi Cami Caddesi Ceylan, Fidan, Filiz, Gamze, Garip, Gazel, Gaziler, Gelincik, Gezgin, Gonca, Gülen, Güvercin, Hancer, HanÄ±meli, Harman, HayÄ±rlÄ±, Hayrat, Hilal, Hisar, Huzur sokaklar ile DemirkapÄ± Mahallesi Ferhat, Ceylan ve Fidan sokaklar ile civarÄ± elektrik alamayacak. Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda, Ä°nönü Mahallesi AkÄ±n, 2. BarÄ±ÅŸ, BÄ±ldÄ±rcÄ±n, 1. Dikmen, 1. Dut, Kemal, 1. Ömrüm, Sosyal, Süleyman Efendi sokaklar ile Ä°stiklal Caddesi ve civarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. KaÄŸÄ±thane'de 10.00-12.00 saatleri arasÄ±nda, TalatpaÅŸa Mahallesi Akçam, Akkor, BaÅŸÄ±bölük, Canberk, Cebeci, Dilara, Emek, Ender, Ersoy, GözüaydÄ±n, Güldibi, Güntaç, Ä°ÄŸde, Ä°lker, Ä°ncebayÄ±r, Karakoç, KüçükçÄ±nar, KuÅŸhane, Öztoprak, Temiz, Üçbudak, UçankuÅŸ, Ülker, YaÄŸÄ±zlar, YalÄ±ntay, YaÅŸayanlar ve Yuvam sokaklar ile Çelebi Caddesi ve civarÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak. Esenyurt'ta 11.00-12.00 saatleri arasÄ±nda, Saadetdere Mahallesi 3, 4. ve 5. sokaklar ile civarÄ± elektriksiz kalacak.