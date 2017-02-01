TSKâ€™nÄ±n ilk kadÄ±n general adayÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TSKâ€™nÄ±n ilk kadÄ±n general adayÄ± Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan BÃ¼lbÃ¼lâ€™Ã¼n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na yönelik FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 10 pilot arasÄ±nda kritik isimler de yer alÄ±yor. HavacÄ±lara yönelik soruÅŸturmada önceki gün gözaltÄ±na alÄ±nan askerler arasÄ±nda Türkiye'nin gelecekteki ilk kadÄ±n generali olma ihtimali en yüksek kadÄ±n subay olarak gösterilen ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda çalÄ±ÅŸan Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün de olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bülbül'ün eÅŸi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EVDE Ä°MAM TOPLANTISI

Yarbay Bilgehan Bülbül ve eÅŸi Nail Bülbül'ün, FETÖ'nün sivil imamÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadeler doÄŸrultusunda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sivil imam, Bülbül çiftinin EskiÅŸehir yolu üzerindeki bir sitede bulunan evlerinde imamlarla toplantÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti. Pilotlar hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonunda ortaya çÄ±kacak. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Genelkurmay KarargahÄ±'na atanan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Özel Kalem'de Hava Kuvvetleri danÄ±ÅŸmanÄ± olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Hava Harp Akademisi'nden 2008 yÄ±lÄ±nda mezun olan Bilgehan Bülbül, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadÄ±n kurmay subayÄ±ydÄ±. Bülbül, bu özelliÄŸiyle, Türkiye'nin gelecekteki ilk kadÄ±n generali olma ihtimali en yüksek kadÄ±n subay olarak gösteriliyordu.

HAVA KUVVETLERÄ° KOMUTANI OLABÄ°LÄ°RDÄ°

2016 yÄ±lÄ± YAÅž toplantÄ±sÄ±nda AlbaylÄ±ÄŸa terfi ettirilmeyerek temdit alan Bilgehan Bülbül'ün, teamüller gereÄŸi 2017 yÄ±lÄ±nda albay, 2022 yÄ±lÄ±nda ise tuÄŸgeneralliÄŸe yükselmesinin önünde bir engel bulunmuyordu. Bülbül'ün orgeneralliÄŸe kadar yükselerek ilk kadÄ±n Hava Kuvvetleri KomutanÄ± olabileceÄŸi de zikrediliyordu. Bülbül, Ankara Etimesgut'ta konuÅŸlu 211. Filo'nun (Gezgin Filo) KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Bu filoda, nakliye, ambulans ve elektronbelirtiliyordu. Harp görevlerini yerine getiren CASA uçaklarÄ± (CN-235M) bulunuyor. Bülbül, Hava Kuvvetleri'nde filo komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan ilk kadÄ±n subay olarak da tanÄ±nÄ±yordu.

AKINCI'DA FÄ°LO KOMUTANIYDI

Bilgehan Bülbül ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan eÅŸi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül ise, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbenin en etkin üslerinden AkÄ±ncÄ± Üssü'nde görevliydi. AkÄ±n Öztürk'ün damadÄ± Hakan KarakuÅŸ, 15 Temmuz gecesi ilk F-16'larÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ±'daki 141. Filoya komuta ederken, Nail Bülbül ise keÅŸif filosu 142. Filonun komutanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyordu. Kurmay Yarbay Nail Bülbül, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan isimler arasÄ±ndaydÄ±.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°LÄ°K YAPTI!

Ancak, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda personeli arayÄ±p kimsenin katÄ±lmamasÄ± emrini verdiÄŸi yönündeki bilgilerin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca savcÄ±lÄ±ÄŸa iletilmesi üzerine serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±. Darbeye karÅŸÄ± durduÄŸu için övgü alan Bülbül, darbe giriÅŸiminden sonra AkÄ±ncÄ± Üssü'nde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na yönelik incelemelerde de aktif görev üstlendi. AkÄ±ncÄ± Üssü'nde yaÅŸananlarÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± incelemede bilirkiÅŸilik yapan Nail Bülbül, üsse yönelik görüntüleri izleyip deÄŸerlendirme yapan ekip içerisinde yer alÄ±yordu.

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