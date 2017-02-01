Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 07:55

MÄ°T TÃ¼rkiye'de uÃ§an 850 pilotu araÅŸtÄ±rÄ±yor

pilot

MÄ°T terÃ¶r olaylarÄ±na engel olmak amacÄ±yla yeni Ã¶nlemler alÄ±yor. MÄ°T, TÃ¼rkiye'de uÃ§an 850 pilotu inceleme altÄ±na aldÄ±

Türk sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda görev alan 850 pilot hakkÄ±nda MÄ°T çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurumlardan bilgi istedi. 11 Eylül benzeri bir saldÄ±rÄ± ihtimaline karÅŸÄ± özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen pilotlar incelemeye alÄ±ndÄ±.

AkÅŸam gazetesinin haberine göre halen yaklaÅŸÄ±k 700’ü THY olmak üzere özel havayolu ÅŸirketleryle birlikte Türkiye’de 850 yabancÄ± pilot görev yapÄ±yor.

MÄ°T’in özellikle Türkiye Cumhuriyetleri’nden gelen yabancÄ± pilotlarÄ±n üzerinde titizlikle durduÄŸu öÄŸrenildi. Bu kararda Reina’yÄ± kana bulayan terörist Abdülkadir Masharipov’un Özbek asÄ±llÄ± olmasÄ± etkili olduÄŸu belirtiliyor. MÄ°T’in yabancÄ± pilotlarÄ±n DEAÅž’la baÄŸlantÄ±larÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racaÄŸÄ± belirtiliyor.

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