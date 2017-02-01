Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 1 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Sivas, Kayseri, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Ordu, Samsun'un doÄŸu çevreleri, Siirt, Bingöl, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari ile Van'Ä±n güney kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± (20 santim ve üzeri) ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ±, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± bölgelerde gündüz sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n güneÅŸlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, güneydoÄŸu kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 1 ila 4 derece azalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu 0

Ä°stanbul: Az bulutlu 6

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 11

Bursa: Az bulutlu 8

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 9

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 14

Samsun: Çok bulutlu, doÄŸu çevrelerinde yer yer yoÄŸun olmak üzere il geneli aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Trabzon:Çok bulutlu ve yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -9

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1