Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 12:40

FETÃ–'den tutuklanan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi

Hava Harp Okulu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 51 Hava Harp Okulu öÄŸrencisi hakkÄ±nda açÄ±lan davayÄ± görecek olan Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n tahliyesine karar verdi.

AylÄ±k rutin tutukluluk deÄŸerlendirmesi yapan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutuklulukta geçirdikleri süre, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sanÄ±klarda FETÖ'nün gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±sÄ± ve dosyaya Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan gönderilen yeni delilleri göz önüne alarak, tutuklu 51 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyelerini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak" suçlarÄ±ndan üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davada yargÄ±lamaya 28 Mart 2017'de baÅŸlayacak.

43 öÄŸrenci de daha önce tahliye edilmiÅŸti

Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸince de 24 Ocak'ta, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine, FETÖ darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öÄŸrencisinin tahliyesine karar verilmiÅŸti.Bu kararla tahliye edilen öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 94'e çÄ±karken, 48 öÄŸrencinin tutukluluk hali sürüyor.

 
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