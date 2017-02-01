AsitÃ§i eniÅŸte kendisine verilen cezanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istedi bakÄ±n sonuÃ§ ne oldu

EÅŸinin yeÄŸeninin yÃ¼zÃ¼ne kimyasal madde atarak TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen eniÅŸteyle ilgili mahkeme verilen hapis cezasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

Anadolu 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 1 AralÄ±k 2016 tarihinde eÅŸinin üç yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni Y.K.'nÄ±n yüzüne asit içerikli madde attÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile Cihan Araçman'Ä± "Kasten yaralama" suçundan 9 yÄ±l 36 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Cihan Araçman'Ä±n dosyasÄ±, cezayÄ± az bulan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, Ail ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Y.K.'nÄ±n ailesi ile cezayÄ± çok bulan sanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.

TARAFLAR DOSYAYI Ä°STÄ°NAF MAHKEMESÄ°NE GÖTÜRDÜ

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Harun Veli Koçali istinaf talepli baÅŸvurusunda, sanÄ±ÄŸÄ±n, maÄŸdur çocuÄŸun yüzüne sülfirik asit attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SanÄ±k, sülfirik asidin çocuk tarafÄ±ndan yutulabilir ve solunabilirdi. SanÄ±k, sülfirik asidin yutulmasÄ± ve solumasÄ± durumunda da maÄŸdur çocuÄŸun ölümüne neden olacaÄŸÄ±nÄ± öngörmeliydi. Bunu öngörecek eÄŸitimde ve yaÅŸtadÄ±r" gerekçesi ile sanÄ±ÄŸa "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yÄ±l 36 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak, "Kasten adam öldürme teÅŸebbüs" suçundan ceza verilmesini istedi.

MaÄŸdur Y.K.'nÄ±n ailesi ve dosyaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± da benzer gerekçeler öne sürerek sanÄ±ÄŸa "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yÄ±l 36 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n kardÄ±rÄ±larak "Kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ± da müvekkilleri Cihan Araçman'Ä±n maÄŸdur Y.K.'ya attÄ±ÄŸÄ± maddenin boya olduÄŸunu sanarak attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asit içerikli olduÄŸunu bilmediÄŸini, müvekkillerinin suç kastÄ±nÄ±n ve ceza ehliyetinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,müvekkillerine verilen cezada alt sÄ±nÄ±rdan uzaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Kasten yaralama" suçundan verilen 9 yÄ±l 36 aylÄ±k hapis cezanÄ±n kaldÄ±rÄ±larak, "Yaralama" suçundan ceza verilmesini istediler. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatlarÄ±, istinaf baÅŸvurularÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan müvekkilleri Cihan Araçman'Ä±n tahliye edilmesini de istedi.

Ä°STÄ°NAF YEREL MAHKEMENÄ°N KARARINI YASAYA UYGUN BULDU

DosyanÄ±n göndrildiÄŸi, Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde "Kasten yaralama" suçlarÄ±na bakan 11. Ceza Dairesi, taraflarÄ±n istinaf taleplerini dosya üzerinden karara baÄŸladÄ±. Oy birliÄŸi ile alÄ±nan kararda, yerel mahkemenin "Kasten yaralama" suçundan Cihan Araçman'a verdiÄŸi 9 yÄ±l 36 aylÄ±k hapis cezasÄ± yasaya uygun bulunarak tüm taraflarÄ±n istinaf talepleri esastan reddedildi. Daire, Cihan Araçman'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n tahliye talebini de oybirliÄŸi ile reddederek sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Yasaya göre Ä°stinaf Mahkemeleri'nin 5 yÄ±ldan fazla olan cezalara iliÅŸkin kararlarÄ±nda YargÄ±tay yolu açÄ±k. Dosya, taraflardan birinin baÅŸvurusu ile YargÄ±tay'a taÅŸÄ±nabilir.

BÜYÜK TEPKÄ° ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

Cihan Araçman, 17 Ekim 2015 tarihinde AtaÅŸehir'de ailece gittikleri restoranÄ±n oyun alanÄ±nda oynayan eÅŸinin kÄ±zkardeÅŸinin üç yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Y.K.'nÄ±n suratÄ±na asit içerikli madde attÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan tutuklanan Cihan Araçman için Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, "Tasarlayarak öldürmeye teÅŸebbüs" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçlarÄ±ndan 24 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezasÄ± istendi. Anadolu 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 1 AralÄ±k 2016 tarihinde Cihan Araçman'Ä±, "Kasten yaralama" suçundan 9 yÄ±l 36 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Cihan Araçman cezayÄ± çok bulduÄŸu için, Y.K.'nÄ±n ailesi ve duruÅŸma savcÄ±sÄ± da cezayÄ± az bulduÄŸu için Ä°stinaf talebinde bulunmuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet