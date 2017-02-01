Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 12:51

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda yan yatan gemiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

KamboÃ§ya bayraklÄ± Tallas

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen olayda KamboÃ§ya bayraklÄ± Tallas isimli gemi yan battÄ±. Gemisin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi

YapÄ±lan son açÄ±klamaya göre saat 10.20 sÄ±ralarÄ±nda Zeytinburnu açÄ±klarÄ±nda demirli olan Kamboçya bayraklÄ± Tallas isimli geminin yan yattÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine, olay yerine 4 hÄ±zlÄ± tahlisiye botu sevk edildi.

YapÄ±lan çaÄŸrÄ±lara cevap alÄ±namayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan geminin iskele tarafÄ±na 15 derece meyilli olduÄŸunun rapor edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, geminin durumunun kontrol edildiÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, yan yatan gemiye müdahale edilmek üzere "Kurtarma 7" römorkörü ve bir kurtarma uzmanÄ±nÄ±n olay yerine sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Bu trafiÄŸin sebebini duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Adana'da son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi nedeniyle vatandaÅŸlar yaylalara Ã§Ä±ktÄ±

asitÃ§i eniÅŸte

AsitÃ§i eniÅŸte kendisine verilen cezanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istedi bakÄ±n sonuÃ§ ne oldu

EÅŸinin yeÄŸeninin yÃ¼zÃ¼ne kimyasal madde atarak TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen eniÅŸteyle ilgili mahkeme verilen hapis cezasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

Hava Harp Okulu

FETÃ–'den tutuklanan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan 51 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi tahliye edildi