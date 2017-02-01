Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda yan yatan gemiyi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Zeytinburnu aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen olayda KamboÃ§ya bayraklÄ± Tallas isimli gemi yan battÄ±. Gemisin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi

YapÄ±lan son açÄ±klamaya göre saat 10.20 sÄ±ralarÄ±nda Zeytinburnu açÄ±klarÄ±nda demirli olan Kamboçya bayraklÄ± Tallas isimli geminin yan yattÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine, olay yerine 4 hÄ±zlÄ± tahlisiye botu sevk edildi.

YapÄ±lan çaÄŸrÄ±lara cevap alÄ±namayan ve üzerinde de herhangi bir personele rastlanmayan geminin iskele tarafÄ±na 15 derece meyilli olduÄŸunun rapor edildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, geminin durumunun kontrol edildiÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, yan yatan gemiye müdahale edilmek üzere "Kurtarma 7" römorkörü ve bir kurtarma uzmanÄ±nÄ±n olay yerine sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.