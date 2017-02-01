Bu trafiÄŸin sebebini duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Adana'da son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi nedeniyle vatandaÅŸlar yaylalara Ã§Ä±ktÄ±

Son yÄ±llarÄ±n en yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü KÄ±zÄ±ldaÄŸ, KarboÄŸazÄ± ve Tekir gibi yaylara giden AdanalÄ±lar, burada mangal yakÄ±p, leÄŸenle kaydÄ±. Çocuklar daha önce hiç karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ± karda, kartopu oynayÄ±p, kardan adam yaptÄ±. Trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan AdanalÄ±lar kaza geçirdi.

Adana BüyükÅŸehir Belediyesi de KaraisalÄ± Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±ldaÄŸ YaylasÄ±’nda hafta sonu kar ÅŸenliÄŸi organizasyonu gerçekleÅŸtirdi. Sucuk ekmek partisi de yapÄ±lan etkinliÄŸe binlerce AdanalÄ± katÄ±ldÄ±.