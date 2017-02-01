Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 3 ay uzatÄ±ldÄ±

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Atina Ä°dare Mahkemesi, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ktan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin gözaltÄ± sürelerinin 3 ay uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±.Atina Ä°dare Mahkemesi, darbeci 8 askerin iltica baÅŸvurularÄ± sonuçlanana kadar serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti.Atina Emniyet MüdürlüÄŸü YabancÄ±lar Åžubesi (GADA), mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiÄŸi ve kamu düzenine tehdit oluÅŸturabileceklerini belirterek, gözaltÄ± sürelerinin uzatÄ±lmasÄ± talebinde bulunmuÅŸtu.Pazartesi günü mahkemeye çÄ±kan darbeci askerler, herhangi bir suç iÅŸlemediklerini iddia ederek, serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmiÅŸlerdi. Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmÄ±ÅŸ ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), geçen hafta darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini geri çevirmiÅŸti. Öte yandan, askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± Yunanistan Ä°ltica Ofisi tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye devam ediyor.Askerlerin 7'sinin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerini ilk aÅŸamada reddedilmiÅŸ, darbeciler karara itiraz etmiÅŸti.