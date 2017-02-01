Bulana 1.5 milyon TL Ã¶dÃ¼l verilecekti bakÄ±n o terÃ¶riste ne oldu

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n â€˜aranan terÃ¶ristlerâ€™ listesinde yer alan DAEÅžâ€™li terÃ¶rist Muhammet Zana Alkanâ€™Ä±n Irakâ€™Ä±n Rakka bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BaÅŸÄ±na 1 milyon 500 bin TL ödül konulan Muhammet Zana Alkan’Ä±n öldürüldüÄŸü bilgisinin ailesine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Teröristin ailesinin AdÄ±yaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiÄŸi öÄŸrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafÄ±ndan kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunulmuÅŸtu. Ailenin baÅŸvurusu üzerine ‘terör nitelikli kayÄ±p’ olarak aranan ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda, Suruç’taki patlamanÄ±n ardÄ±ndan yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.